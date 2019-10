Perez verbijsterd: "Ik moet eerlijk zeggen: het ziet er zó dom uit"

Mohamed Rayhi was zondag tijdens FC Groningen - Sparta Rotterdam (2-0) betrokken bij een opvallend moment.

De aanvaller van Sparta wilde aan het begin van de tweede helft een strafschop nemen, terwijl ploeggenoot Bryan Smeets door trainer Henk Fraser was aangewezen als eerste strafschoppennemer van de promovendus. Het leidde tot een onduidelijke situatie rondom de penaltystip en uiteindelijk werd de strafschop ook nog eens gemist door Smeets. Kenneth Perez en Mario Been hebben geen goed woord over voor de actie van Rayhi.

"Ik moet eerlijk zeggen: het ziet er zó dom uit", vertelt Perez zondagavond bij FOX Sports over de situatie vlak voordat Smeets ging aanleggen voor een strafschop. Rayhi pakte de bal op om aan te gaan leggen vanaf elf meter, maar uiteindelijk was het toch Smeets die de strafschop mocht nemen, mede door tussenkomst van Fraser. Perez noemt het handelen van Rayhi 'zeer oncollegiaal'. "Want hij gaat automatisch in het hoofd van Smeets zitten."

"Smeets denkt: oh fuck, nu heb ik de bal en nu moet ik", vervolgt de Deense analist. "Bij een strafschop staat er al druk op en die druk wordt nog hoger als je een bal zowat uit de handen van een medespeler moet rukken, of als een trainer moet ingrijpen. Het is heel oncollegiaal." Collega-analist Been vindt de actie van Rayhi 'ook onprofessioneel'. "Er zal een lijstje zijn waarop Smeets bovenaan staat. Die verdient dat ook op basis van hoe die momenteel speelt. De strafschop is slecht genomen, maar misschien zit er toch een hapering bij omdat zo'n Rayhi er bij gaat staan. Rayhi moet daar gewoon wegblijven", aldus de trainer in ruste.

De actie van Rayhi werd direct na afloop al veroordeeld door Fraser, die voor de camera van FOX Sports zei 'behoorlijk pissig' te zijn. "Ook al haal je iemand daarmee maar voor één of twee procent uit z'n concentratie: dit is heel erg storend. Dat zal hij van mij nog wel te horen krijgen. Of dat nu wel of niet de reden is dat Bryan mist, is voor mij niet eens relevant. Dit mag gewoon niet voorkomen. Nu sta ik daar als een idioot te schreeuwen."

"Of hij heeft niet goed opgelet, of zijn ego is iets te groot. Als iemand niet lekker in de wedstrijd zit, dan kun je in overleg de penalty door iemand anders laten nemen. Maar je kan niet zomaar de bal pakken", liet de oefenmeester van Sparta optekenen.