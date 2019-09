Pérez verbaast zich om Ajax-middenvelder: "Hij speelt 3 van 49 ballen vooruit"

Kenneth Pérez heeft grote bedenkingen bij de rol van Edson Álvarez bij Ajax.

De laatste drie wedstrijden van de Amsterdammers vormde de Mexicaan een verdedigend blok op het middenveld met Lisandro Martínez, maar volgens Pérez voegt Álvarez op die positie nauwelijks iets toe.

"Ik geloof niet dat Álvarez een middenvelder is", aldus de oud-middenvelder in Dit was het Weekend op FOX Sports. "Daar is-ie veel te houterig voor. Ik zag wat cijfers van hem, hij speelt de bal haast nooit naar voren. Hij speelde 3 van de 49 ballen vooruit. En wat moet een middenvelder van vooral doen? De spelers voorin aan het werk zetten."

Pérez ziet nog wel een rol weggelegd voor Álvarez bij Ajax. "Hij is denk ik wel bruikbaar in de en de grote wedstrijden. In het begin van het seizoen was Ajax kwetsbaar op het middenveld, de ruimtes waren te groot. Daarom heeft Erik ten Tag gekozen voor die twee op het middenveld, en dat werkte. Maar gisteren was dat niet het geval, en ik zie niet dat hij comfortabel aan de bal is."

Ronald de Boer, ook aanwezig in de tv-studio, ziet oplossing voor het Ajax-middenveld. "Vroeger zeiden ze dat Hakim Ziyech niet meeverdedigt, maar zeker als rechtsbuiten verdedigt hij nu héél veel mee", zegt De Boer. "Ik denk dat hij nu ook de longinhoud heeft om op het middenveld te staan."

"Je hebt natuurlijk ook nog Neres. Die denkt ook: ik ben verdomme international bij Brazilië en ik zit gewoon op de bank. Je kan Ziyech ook op tien zetten, of gewoon op linkshalf naast Martínez als Donny van de Beek terug is."