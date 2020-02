Perez verbaast zich: "Linksom of rechtsom komt het toch bij de pers terecht"

Drie maanden na dato is de Champions League groepswedstrijd tussen Chelsea en Ajax nog altijd bijzonder actueel.

De Telegraaf kwam donderdagochtend met het nieuws dat de meerderheid van de aanwezige arbiters op de 'scheidsrechter wintercursus' van de UEFA op Mallorca van mening was dat zwaar gedupeerd is in het duel met op Stamford Bridge (4-4).

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende is van mening dat de VAR op een verkeerde manier gebruikt wordt, terwijl Kenneth Perez de UEFA adviseert om meer openheid van zaken te geven.

Van der Ende vindt het terecht dat het optreden van scheidsrechter Gianluca Rocchi als onvoldoende wordt bestempeld. "Over de handsbal van Joël Veltman, die hem een penalty tegen en een rode kaart kostte, zei ik direct dat de VAR had moeten in grijpen."

"Veltman had zijn arm langs zijn lichaam en de bal werd ook nog eens van richting veranderd", zegt Van der Ende in gesprek met De Telegraaf.

De voormalig topscheidsrechter vindt een dergelijke bijeenkomst van de UEFA op Mallorca weinig zinvol en wijst naar de negen Nederlandse deelnemers, waar een 'ontzettend groot kwaliteitsverschil' tussenzit.

"Nu is er in mijn optiek veel te veel ruimte voor interpretatie. Ik ken mensen die de relativiteitstheorie van Albert Einstein in dertig seconden kunnen uitleggen", gaat Van der Ende verder, die nog even verwijst naar het vermeende penaltymoment tijdens de wedstrijd tussen Ajax en .

"Na Ajax-PSV zag ik twee scheidsrechters (Björn Kuipers en Bas Nijhuis, red.) die in vijf minuten niet konden uitleggen waarom een honderd procent penalty niet werd gegeven aan Sergiño Dest."

"Je ziet nu bij Chelsea-Ajax dat de juistheid van beslissingen linksom of rechtsom toch bij de pers terechtkomt. Dus waarom zou je daar niet open over zijn?", vraagt Perez zich af.

Hij vindt de Nederlandse scheidsrechters schuldbewust en stelt dat de KNVB transparant is, omdat de voetbalbond 'voorloper' is op VAR-gebied. Tegelijkertijd snapt hij dat de UEFA niet altijd open kan zijn.

"Als de UEFA nu een reactie had gegeven op Ajax, moet dat de volgende keer bij Dinamo Zagreb, dan bij en daarna bij . Dan is het einde zoek."