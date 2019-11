Perez: "Van Bommel kan op deze manier 'de kleedkamer' bij PSV verliezen"

Het handelen van PSV-trainer Mark van Bommel inzake het wisselen van zijn doelman Jeroen Zoet voor Lars Unnerstall wordt breed uitgemeten.

Kenneth Perez noemt het naïef van Van Bommel om Zoet niet op de bank, maar in de catacomben en later in de spelersbus, te laten plaatsnemen tegen (2-1 verlies).

"Je bent wel naïef om als trainer, en ook nog iemand die zolang in de voetballerij zit en de top bereikt heeft, te denken dat je alles in de hand kan hebben", zegt Perez in Voetbalpraat op FOX Sports.

"Dat kan niet, want je hebt met mensen te maken. Wat hij bedacht had met Zoet, dat backfiret totaal. Met al die camera's en telefoons tegenwoordig zal iemand toch Zoet wel zien? Ik vind het naïef."

Volgens Perez kan het incident gevolgen hebben voor Van Bommel binnen zijn spelersgroep. "Ik zeg niet dat het nu gaat gebeuren, maar je kan wel 'de kleedkamer' verliezen op deze manier."

Van Bommel bood maandag openlijk zijn excuses aan Zoet aan, maar volgens Perez kan de oefenmeester zijn hachje daarmee niet redden. "Dat is misschien nóg erger."

Perez vindt dat Van Bommel zijn geloofwaardigheid op het spel heeft gezet. "Die kun je verliezen en dat is vrij essentieel als trainer. Als trainer is jouw grootste opdracht: de groep ergens mee naartoe proberen te bewegen."

"Dat mensen achter je staan. En niet dat als je iets zegt, mensen zeggen: 'Nou, zou dat wel kloppen?' Je moet iedereen van de spelersgroep, of in ieder geval 95 procent, meekrijgen."