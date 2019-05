Perez uit twijfels: "Hij moet de rechtsback van Ajax zijn"

Noussair Mazraoui speelt voornamelijk als back, maar de Ajax-speler heeft altijd aangegeven zichzelf toch meer een middenvelder te vinden.

Dat is ook de positie waar de Marokkaans international vorige week in de tweede helft van het -duel met (0-1 winst) als invaller speelde en ook in de bekerfinale tegen (0-4 winst) werd hij op het middenveld geposteerd.



Erik ten Hag gaf zondag aan dat de flank bestaande uit Rasmus Kristensen (rechtsback), Mazraoui (middenvelder) en Hakim Ziyech (rechtsbuiten) hem erg goed beviel. Dat deed hij eerder al in de bekerwedstrijd tegen sc . In de optiek van Kenneth Perez is Mazraoui echter niet geschikt om als verdedigende middenvelder te spelen. "Hij is op dit moment bruikbaar met zijn fysiek", vertelde de Deen maandagavond bij FOX Sports.



"Tottenham werd in de tweede helft fysiek sterker, dan haal je Lasse Schöne eruit en zet je met Mazraoui wat meer fysiek en loopvermogen erin. Maar als hij in de basis van moet spelen, dan vind ik dat hij de rechtsback moet zijn", oordeelde Perez. "Daar heeft hij het verrassend goed gedaan, met vallen en opstaan. Ik vind hem in de Champions League geweldig. Maar bij -uit leek het wel of hij voor het eerst op een voetbalveld stond."



"Ik vind zeker dat hij het verrassend goed heeft gedaan, zeker gezien zijn verleden." Mazraoui doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar niet iedereen altijd even overtuigd was van zijn kwaliteiten. Toen hij in 2016 bij Jong Ajax terechtkwam, was hij de enige die op amateurbasis in het shirt van de Amsterdammers speelde, als middenvelder. Hij brak vervolgens als rechtsback door in de hoofdmacht.



"Qua handelingssnelheid en qua meer brengen", sprak Perez zijn twijfels opnieuw uit. Ook zijn optreden als invaller tegen Tottenham kon de analist niet op andere gedachten brengen. "Dat was echt iets heel anders. Je komt met een opdracht in het veld. Je moet veel lopen, fysiek brengen. Je moet echter ook een pass kunnen geven. Verfijning, in de kleine ruimte kunnen spelen. Dat kan hij niet."