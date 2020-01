Perez sprak verbazing uit: "Ik kreeg gelijk felle reacties van Ajax-fans"

Ajax ontvangt PSV zondag in de Johan Cruijff ArenA, maar in tegenstelling tot vorig seizoen wordt deze ontmoeting geen wedstrijd om de koppositie.

is bezig met een dramatische reeks en de Eindhovenaren bezetten momenteel de vijfde positie in de , elf punten achter koploper . Aad de Mos denkt dan ook dat de ploeg van trainer Ernest Faber geen schijn van kans maakt in Amsterdam.

"Het wordt een strafexpeditie voor PSV. Het slechtste wat je als trainer kunt hebben: tegen Ajax spelen als ze een wedstrijd daarvoor hebben verloren, zoals nu tegen . Dan gaan ze gas geven. Helemaal met PSV als tegenstander", is hij stellig in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Mos kan zich geen scenario voorstellen waarin Ajax niet wint en de voormalige trainer van beide clubs noemt PSV 'helemaal niks': "Die gaan dit seizoen sowieso weinig wedstrijden meer winnen, gewoon een gebrek aan kwaliteit. Geen automatismen, geen vertrouwen, en o ja, ook een verschrikkelijke keeper."

De Mos verwacht zondag wel een fysieke strijd, maar hij denkt ook dat het weleens uit de hand zou kunnen gaan lopen in de ArenA: "Rood kaartje voor PSV, dat kun je nu al noteren. Spelers gaan te veel doen, overijverig voetballen, overbodige slidings maken, let maar op."

"Met een houding naar de supporters van: kijk mij eens hard werken." De spelers zullen volgens De Mos echter steeds verkeerd positie kiezen: "Zoals Denzel Dumfries, die moet eerst terug naar de basis in plaats van zichzelf voorbij te lopen."

Kenneth Perez noemt het eveneens jammer dat het geen wedstrijd om de koppositie is. De voormalige middenvelder legt echter ook wat van de druk neer bij Ajax, dat drie van zijn laatste vijf wedstrijden verloor. Toch merkt het dat er nog geen sprake is van een crisissituatie in Amsterdam.

"In december heb ik mijn verbazing daar ook al eens over uitgesproken. Ajax lag uit de en verloor in de competitie, maar van enige onrust was geen sprake."

"Ik kreeg gelijk allerlei felle reacties van supporters. Ajax had hen anderhalf jaar zoveel moois gegeven, en daarmee zoveel goodwill gekweekt, dat een paar nederlagen werden geaccepteerd."

Als voorbeeld haalt Perez aan, waar het wel crisis is als drie van de laatste vijf wedstrijden worden verloren. Bij Ajax was dat volgens de Deen eerder ook het geval en daarom noemt hij de kraker van zondag wel een 'interessant duel'.

"Ik acht de kans klein, maar stel dat Ajax niet wint van dit PSV, dan zal de teleurstelling groot zijn. Dan kun je zomaar gelijk staan met en ineens wel crisisachtige teksten voorbij horen komen."