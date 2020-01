Perez sneert: "De wedstrijd tussen Ajax en PSV is niet eens een topper"

Ajax ontvangt zondag PSV in de Johan Cruijff ArenA.

Normaal gesproken geldt het duel tussen beide clubs als een topper in de , maar Kenneth Perez is van mening dat daar dit seizoen geen sprake van is.

"Op papier natuurlijk wel, maar de koploper tegen de nummer vijf is geen topwedstrijd", zegt de oud-middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad.

" gaat winnen", voorspelt Perez, die beseft dat ook de ploeg van trainer Erik ten Hag niet in topvorm verkeert. Zondag ging Ajax met 2-1 onderuit op bezoek bij .

"Het gaat de laatste weken moeizaam in Amsterdam, maar bij is het veel erger. Het verschil tussen de teams is te groot. Eigenlijk is het niet eens een topper. Maar ja, het is de eredivisie. Je wordt elke week verrast."

Perez kwam als voetballer uit voor zowel Ajax als PSV, maar heeft geen favoriet. "Ik heb geen voorkeur, van mij mag de best voetballende ploeg winnen. Hoewel... Dan hoop ik stiekem dat PSV een goede wedstrijd speelt."

"Ik heb wel een beetje te doen met die club. In het verleden heb ik nog samengespeeld met technisch manager John de Jong (in de eerste helft van het seizoen 2007/08, red.), dat gun ik hem niet."

"Ik hoop dat ze het weer op het juiste spoor krijgen. Een overwinning kan PSV een boost geven: het geeft geloof in eigen kunnen en krediet."