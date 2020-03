Perez: "PSV heeft het geprobeerd, maar AZ vraagt 18 tot 20 miljoen euro"

AZ laat Fredrik Midtsjö niet zomaar gaan, zo weet Kenneth Perez uit betrouwbare bron te melden.

Volgens de analist was nog niet zolang geleden in de markt voor de Noorse middenvelder, maar een overgang richting Eindhoven was vanwege de vraagprijs al snel geen optie meer.

Perez verklapt dat de clubleiding van de hoofdprijs vraagt voor Midtsjö, wiens contract bij AZ doorloopt tot medio 2022.

"Toen ik zondag PSV - keek opperde ik hem bij PSV en zei toen gelijk: "Zet hem daar alsjeblieft neer op het middenveld, want daar missen ze zoveel creativiteit", stelt Perez in Voetbalpraat van FOX Sports.

"Ik begreep dat PSV het wel geprobeerd heeft, maar dat AZ achttien tot twintig miljoen euro vraagt. Dat vind ik te duur en ik snap dat je het dan uiteindelijk niet doet", voegt de oud-middenvelder daar gelijk aan toe.

De middenvelder werd in 2017 voor ongeveer twee miljoen euro overgenomen van Rosenborg BK. Perez is onder de indruk van de kwaliteiten van Midtsjö, maar wil hem niet gelijk bestempelen als 'de beste middenvelder van Nederland'.

"Donny van de Beek is ook middenvelder, toch?", vraagt hij zich hardop af. "Dat vind ik wel echt een hele goeie." Sjoerd Mossou, verslaggever van het Algemeen Dagblad, noemt Midtsjö juist als mogelijke aanwinst van .

"Ik snap wel dat het altijd over Calvin Stengs en Myron Boadu gaat, maar als je naar dit Ajax kijkt dan zullen ze Midtsjö misschien nog wel het hardste nodig hebben."

Mossou voorziet ook geen problemen met een eventuele flinke transfersom. "Dat kan Ajax makkelijk betalen."