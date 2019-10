Perez pleit voor opvallende wijziging in Oranje-aanval: "Probleem aan zijkant"

Het Nederlands elftal speelt komende week in de EK-kwalificatiecyclus tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.

In het praatprogramma Voetbalpraat op FOX Sports werd maandagavond uitgebreid vooruitgeblikt op beide duels. Kenneth Perez hoopt dat bondscoach Ronald Koeman zijn elftal op twee plekken gaat wijzigen.

Zo pleit de oud-middenvelder ervoor om Memphis Depay aan de zijkant te posteren. "Nederland heeft een probleem aan de zijkant", aldus Perez. "Nu deed Ryan Babel het goed, maar aan de andere zijkant is het bijna om het even om het even wie je opstelt. En Memphis is natuurlijk wel een kwaliteitsspeler. Dat zou betekenen dat je kwaliteit in de spits krijgt met Donyell Malen en kwaliteit aan de zijkant met Memphis. Dat is 'plus plus'."

Presentator en commentator Vincent Schildkamp vraagt zich af of Depay wel uit de spits gehaald moet worden in Oranje. "Maar Memphis is nu 25 of zo, moet hij dan de komende vijf à zes jaar in de spits staan? Dan kun je Malen niet gebruiken de komende vijf jaar", pareert Perez. "Ik vind dat het ook een ploeg is van: wie zijn in vorm? Malen is in bloedvorm. Ik vind dat Memphis dan als linksbuiten kan spelen en Babel op rechts."

Ook het middenveld is onderwerp van discussie. Donny van de Beek klopt nadrukkelijk op de deur en verdient volgens Perez ook een basisplaats. "Van de Beek is op dit moment ook in vorm. Hij is heel snel teruggekomen na zijn blessure. Dan stel je hem toch op?"

Ook Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad is het daarmee eens. "Het ligt voor de hand. Marten de Roon heeft de laatste interlands niet geweldig gespeeld."