Perez oppert nieuwe rol voor Ziyech tegen Valencia

Ajax kende vrijdagavond een slechte generale voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Valencia van komende dinsdag.

De ploeg van Erik ten Hag, die vooral in aanvallend opzicht gehavend was door blessures, ging met 0-2 onderuit tegen . Volgens Kenneth Perez hanteerde te vaak en te snel de voorzet tegen de Tilburgers.

Perez zag dat Ajax constant spits Klaas-Jan Huntelaar, die voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats had, probeerde te zoeken. "Maar er waren ook andere opties bij veel voorzetten", zegt de oud-middenvelder in Dit was het Weekend op FOX Sports. "Het gebeurde heel vaak bij Ajax dat ze niet het geduld hadden om tot de juiste beslissing te komen."

"De keeper (Timon Wellenreuther, red.) pakte alles uit de lucht en dan was het gevaar geweken, dat deed Willem II goed. Dat is wel dé manier om Ajax te bestrijden: laat ze maar aan de zijkant spelen, dek het midden af."

Door de afwezigheid van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad koos Ten Hag ervoor om Tadic uit de spits te halen en aan de zijkant te posteren. "Als Tadic er staat, dan zie je veel minder voorzetten en dan voetbal je wat makkelijker", constateert Perez, die de Serviër aan de zijkant minder goed vindt. "Tadic is ook niet heel actief, hij is best wel statisch. Huntelaar is al helemaal statisch, dus dan wordt het allemaal wel statisch. Dan snap ik wel dat je eerder met voorzetten gaat werken, omdat Huntelaar ook goed kan koppen natuurlijk."

Kees Kwakman, ook als analist aanwezig in de studio, denkt dat het blessureleed Ajax kan opbreken tegen . "Het is wel zo dat je met Neres en Promes misschien net even iemand te veel mist. Het is te hopen dat Promes weer terug is, die natuurlijk in bloedvorm is", zegt Kwakman, die direct door Perez wordt aangevuld: "Vooral omdat je dan met Tadic in de spits kan spelen. Eigenlijk moet Tadic niet meer uit de spits."

Ziyech speelt de laatste tijd op 'tien' bij Ajax, maar Perez zou dat tegen Valencia veranderen. "Ik zou dan eerder Ziyech aan de zijkant zetten, wat Ten Hag ook deed later tegen Willem II. Ik denk ook niet dat hij met Huntelaar gaat spelen tegen Valencia."