Perez keihard: "Ik heb geen keeper gezien die zoveel fouten heeft gemaakt"

Kjell Scherpen zag er dinsdagavond niet voor het eerst dit seizoen slecht uit bij een tegendoelpunt van FC Emmen.

De negentienjarige doelman verwerkte in de uitwedstrijd tegen na twaalf minuten voetballen een terugspeelbal beroerd, waarna Fabian Serrarens de enige treffer van de wedstrijd kon maken. Kenneth Perez is bijzonder kritisch op Scherpen.



De Deense analist benadrukt bij FOX Sports dat Scherpen niet voor het eerst dit seizoen schuldig is aan een tegendoelpunt. "Deze jongen kan niet zo goed keepen. Ik heb dit seizoen geen keeper gezien die zoveel fouten heeft gemaakt, met een tegendoelpunt tot gevolg", is de oud-middenvelder van onder meer hard in zijn oordeel.



Perez verwijst onder meer naar het slippertje dat Scherpen anderhalve week geleden beging in de uitwedstrijd tegen (1-1). De jonge sluitpost ging toen in de fout bij een schot van Luka Ilic, waardoor Erik Palmer-Brown NAC langszij kon brengen. "Als hij die bal normaal had gepakt, dan was nu al bijna veilig geweest."



"Het is niet erg, want hij is heel jong en hij heeft natuurlijk een persoonlijk drama meegemaakt", vervolgt Perez, refererend aan het overlijden van Scherpens broer Jorg in februari. "Dat neem je mee in je beoordeling. Alleen eenmaal op het veld, word je beoordeeld op hoe je speelt. Deze fout is zowel voetballend als keepend een fout."