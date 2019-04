Perez en De Boer wijzen naar Ajax voor oplossing 'grootste probleem Eredivisie'

Kenneth Perez en Ronald de Boer hopen dat Ajax iets 'terugdoet' voor de Eredivisie nu de club miljoenen heeft verdiend in de Champions League.

Perez wijst op het televisiegeld dat jaarlijks opstrijkt in de , naar verluidt ongeveer negen miljoen euro. "Ajax heeft de televisiegelden natuurlijk totaal niet meer nodig met al het geld dat nu binnenkort. Het zou richting het Nederlandse voetbal heel leuk zijn als ze de televisiegelden inleveren en het grootste probleem van het Nederlandse voetbal oplossen: het kunstgras", zegt de analist donderdagavond bij FOX Sports.



Op dit moment spelen zes Eredivisie-clubs hun thuiswedstrijden op een kunstgrasmat: , , , , en . "Dat is wat mij betreft het grootste probleem van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal. Met de negen miljoen euro die Ajax ongeveer toucheert per jaar aan televisiegelden zou je het kunstgrasprobleem misschien wel kunnen oplossen", stelt Perez.



Collega-analist De Boer zou ook graag zien dat de televisiegelden 'eerlijker' worden verdeeld. "Ik vind ook dat de verdeling van de televisiegelden beter kan. Natuurlijk weet ik ook wel dat iedereen naar , Ajax of kijkt. Het is logisch dat die clubs enigszins worden voorgetrokken, maar wij hebben al die andere clubs ook heel hard nodig", betoogt de oud-international.



Ajax bracht dit seizoen naar verluidt al negentig miljoen euro in het laatje door de uitmuntende prestaties in de . De ploeg van Erik ten Hag speelt op 30 april de eerste halve finale tegen in Londen en op woensdag 8 mei is de return in de Johan Cruijff ArenA.