Perez en De Boer verbazen zich bij PSV: "Ik weet echt niet wat ik zie"

PSV hervatte de Eredivisie zondagmiddag met een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo.

De remise kwam op het nippertje tot stand, door een doelpunt van Denzel Dumfries in de blessuretijd. Kenneth Perez en Ronald de Boer zeggen bij Dit was het Weekend van FOX Sports dat de Eindhovenaren weinig brachten in aanvallend opzicht en zijn vooral verbaasd door het spel van Bruma.

"Toen we hier kwamen, had ik het er met Ronald over: Heb jij Bruma gezien?" begint Perez. De Boer haakt in door te stellen dat Armindo Tué Na Bangna, zoals Bruma voluit heet, 'echt heel slecht' is. "Het is best wel ernstig", gaat Perez verder. "Hij is heel bedrijvig, af en toe zie je dingen waarvan je denkt: hé, dat ziet er aardig uit. Maar er zijn veel meer momenten waarvan je denkt...", zegt De Boer, terwijl hij zijn hand voor zijn gezicht legt. Perez: "Ik weet echt niet wat ik zie."

VVV scoorde vanuit een strafschop, die gegeven werd na een overtreding van Olivier Boscagli. "Dit moet je gewoon weten, dat hij zijn been niet moet uitsteken omdat hij niet weet wat er in zijn rug gebeurt. Die bal was anders naar de cornervlag gegaan. Het inschatten is een kwaliteit", zegt De Boer.

Perez haakt in: "Louis van Gaal zei altijd dat oriëntatie een van de belangrijkste kwaliteiten is voor een verdediger. Altijd weten wat er om je heen gebeurt, want hoe vaak zie je niet dat iemand zijn been uitsteekt zonder te weten dat er iemand staat? Als je het van tevoren gezien hebt, doe je dat niet."

Perez vraagt zich af of er verstandig aan doet om alles uit de kast te halen om Ricardo Rodríguez over te nemen van . "Ik denk altijd: hoe duur is deze jongen dan en moet je ten koste van alles een linksback halen?"

"Ik zou een scorende spits halen, op Sam Lammers kan je niet rekenen. Ryan Babel is een buitenkansje voor : hij wil graag, is superfit, een international. Maar ja, die zijn lastig te vinden. Aan alles hangt nu een prijskaartje."