Perez: "Bij Ajax is de ballon na Valencia langzaam leeggelopen"

Ajax wordt dit seizoen landskampioen, zo verwacht Kenneth Perez.

De Amsterdammers hebben in punten op gelijke hoogte zien komen, maar de oud-voetballer verwacht niet dat de ploeg van trainer Arne Slot de titelrace vol gaat houden.

"Ik verwacht dat aan het einde van het seizoen gewoon met de kampioensschaal staat", aldus Perez. De Deen prijst de 'puike prestatie' van AZ in de eerste seizoenshelft.

"Maar zelfs bij Ajax, dat veel geld én een brede selectie heeft, zie je wat een druk programma en blessures kunnen doen", zegt hij in De Telegraaf. "AZ speelt na de winterstop ook nog in de en kan tegen dezelfde problemen aanlopen."

"Het verbaast me hoe goed AZ zonder echte rechtsbenige centrale verdediger presteert. Maar raken er meerdere spelers geblesseerd van het drietal Fredrik Midtsjø, Myron Boadu en Calvin Stengs, dan gaat dat waarschijnlijk wel punten kosten."

Ajax bleef dit seizoen lang ongeslagen, maar verloor achtereenvolgens van , en AZ. "Je moet de impact van de uitschakeling tegen Valencia niet onderschatten."

"Natuurlijk mogen de spelers door in de Europa League, maar zij willen spelen", vervolgt Perez. "Het gevoel van teleurstelling ken ik na de bekende uitschakeling met AZ tegen , in de halve finale van de Europa League."

"Daarna moesten we nog vier of vijf wedstrijden spelen, waarvan we er één wonnen en één gelijkspeelden." De situatie die Perez meemaakte met AZ is volgens hem niet helemaal te vergelijken met de uitschakeling van Ajax dit Champions League-seizoen.

"Bij ons werd de ballon in één keer doorgeprikt. Bij Ajax is die na Valencia langzaam leeggelopen", vertelt hij. "De staf en spelers moeten zorgen dat de ballon in de winterstop weer wordt opgeblazen."

"De combinatie van de uitschakeling, blessures en vermoeidheid was te veel. In januari heeft iedereen zich neergelegd bij het vervolg in de Europa League, zijn veel geblesseerden weer terug, heeft iedereen de batterij opgeladen en is er misschien nog wel een aankoop gedaan ook."