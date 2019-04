Perez bekritiseert Ajacied: "Dat heeft Ronaldo ook, en dat is geen compliment"

Hakim Ziyech was dit seizoen in 44 officiële wedstrijden voor goed voor 20 doelpunten en 17 assists, maar toch is Kenneth Perez kritisch op de aanvallende middenvelder. De Deense analist is namelijk verbaasd over het groot aantal vrije trappen dat Ziyech onbenut laat.

Ziyech wist sinds zijn komst in 2016 van in 125 officiële wedstrijden voor Ajax pas viermaal te scoren uit een directe vrije trap. "Het is een speler die zich onwijs goed ontwikkeld heeft. Hij werkt hard en nog veel meer, maar één ding doet die heel matig: het nemen van vrije trappen rondom de zestien", stelt Perez woensdagavond bij FOX Sports .



De oud-middenvelder van onder meer en Ajax constateert dat Ziyech in de slechts één op de zestien vrije trappen benut. "Dat heeft Ronaldo ook, en dat is geen compliment, want de vrije trappen van Ronaldo zijn ook heel matig", vervolgt hij. "Ziyech heeft (sinds zijn komst naar Ajax, red.) ook veruit de meeste vrije trappen genomen van alle spelers in de Eredivisie: 65. Daaruit heeft hij dan vier keer gescoord. Dit is echt een puntje van kritiek, want hij mag vaak aanleggen op hele mooie posities."



Perez zou graag zien dat Ziyech een vrije trap vaker laat nemen door bijvoorbeeld ploeggenoot Lasse Schöne. "Schöne benut bijvoorbeeld één van iedere zeven vrije trappen die hij neemt", betoogt hij. "Het gekke is: Ziyech heeft een hele mooie trap, alleen hij heeft geen goede trap. Hij kan hele mooie passes versturen, maar hij heeft geen goede trap, want anders zou hij echt vaker scoren. Ik kijk met jaloezie naar de vrije trappen die hij allemaal mag nemen."