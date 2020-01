Perez: "Als ik Bergwijn was zou ik dat EK minder belangrijk vinden"

Kenneth Perez heeft begrip voor Steven Bergwijn, die op weg is naar Tottenham Hotspur.

De Deense analist laat bij FOX Sports weten dat hij zich goed voor kan stellen dat de Oranje-international kiest voor een winterse transfer naar de Engelse topclub. Perez weet niet of Bergwijn veel gaat spelen onder manager José Mourinho, maar hij vindt de transfer het risico wel waard.

Perez denkt niet dat een transfer naar goed is voor Bergwijn met oog op het EK. "Weet je hoe de concurrentie daar is?" aldus Perez, die moet lachen als door presentator Milan van Dongen de suggestie wordt gedaan dat Bergwijn op een hoger niveau gaat trainen bij Tottenham en dat goed voor hem is.

"Denk je dat echt? Stel voor dat je heel weinig aan spelen toekomt. Dat is een risico, dat heb je altijd. Een transfer in de winter is een risico. Zeker naar een club als Tottenham, die tig spelers hebben. Lamela is een fantastische speler, maar zit op de bank. Dat is een beetje de concurrentie daar. Het lijkt mij niet dat Ronald Koeman als bondscoach zegt: als hij maar op hoog niveau traint. Het lijkt me niet dat dat genoeg is."

Hoewel de clubs nog niet tot een akkoord zijn gekomen, is Bergwijn al naar Londen afgereisd in de hoop dat de overstap op korte termijn wordt afgerond. "Het is fantastisch voor hem", aldus Perez. "Alleen moet je jezelf ook afvragen hoeveel je gaat spelen. Is dit misschien te hoog? Ik weet het niet."

"Eén ding wat hij voor heeft op de meeste spelers in de is zijn fysiek. Dat is natuurlijk wel een vereiste in de Engelse Premier League, als je ziet wat voor beulen dat zijn. Dat heeft hij in ieder geval mee."

Kees Kwakman denkt niet dat het EK in gevaar gaat komen voor Bergwijn met een transfer naar the Spurs . "Ik denk dat hij het risico wel kan nemen omdat je met blessures te maken hebt bij het , met Donyell Malen en Memphis Depay", aldus de oud-voetballer van onder meer en . "Dus ik denk dat hij wel redelijk zeker is van zijn plek. Ze spelen ook zoveel wedstrijden daar dat hij wel aan spelen toe gaat komen."

"Het is wel kortdag voor het EK natuurlijk. Maar als je zo door blijft ploeteren bij , dan is dat natuurlijk ook een gevaar", vult Perez aan. Hij heeft alle begrip voor de keuze van Bergwijn om naar Tottenham te gaan.

"Als ik Bergwijn was zou ik dat EK minder belangrijk vinden dan wanneer je nu zo'n transfer kan maken. Dan zou ik het risico ook wel nemen als ik hem was. Zo'n mooie transfer naar Tottenham is het risico wel waard."