Pereiro verrast met nieuws over onderhandelingen met Premier League-club

Er wordt de afgelopen dagen veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Gastón Pereiro.

De Uruguayaanse aanvallende middenvelder is bij in het bezit van een aflopende verbintenis en om die reden willen de Eindhovenaren graag deze maand afscheid van hem nemen, zodat er nog een transfersom gevangen kan worden.

FC Cincinnati leek de afgelopen dagen de voornaamste kandidaat om Pereiro over te nemen, maar hij spreekt nu zelf van onderhandelingen met Aston Villa.

Het Eindhovens Dagblad maakte woensdagavond melding van een akkoord tussen Pereiro en het FC Cincinnati van trainer Ron Jans. De Amerikaanse club wilde de transfer binnen 24 uur afronden en is bereid de 24-jarige aanvallende middenvelder een behoorlijk bedrag te bieden, daar hij als zogenaamde designated player aan de selectie moet worden toegevoegd.

"PSV heeft me verteld dat ze een akkoord hebben bereikt met Cincinnati", zo bevestigt Pereiro in gesprek met het Uruguayaanse radiostation Sport890.

"Mijn zaakwaarnemer (Paco Casal, red.) werkt momenteel aan een aanbieding van Aston Villa. De Major League Soccer is momenteel het meest concreet, maar ik zou graag in Europa blijven spelen", gaat tienvoudig Uruguayaans international verder.

Hij vertelt dat hij komend halfjaar in ieder geval niet hoeft te rekenen op speeltijd bij PSV, zolang hij zijn aflopende contract niet verlengt. "Dat ik over zes maanden transfervrij ben, heeft de afgelopen tijd tegen me gewerkt."

"Vanuit de club hebben ze me verteld dat het moeilijk zou worden om me op te stellen, zolang ik mijn contract niet zou verlengen", stelt Pereiro. In de eerste seizoenshelft kwam de aanvallende middenvelder tot slechts acht optredens, waarin hij goed was voor twee doelpunten.

PSV nam Pereiro in de zomer van 2015 voor 6,5 miljoen euro over van Nacional. De Eindhovenaren zouden nu van Cincinatti een bedrag van twee tot drie miljoen tegemoet kunnen zien.