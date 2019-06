Pereiro overweegt vertrek: "Ik weet dat PSV praat met andere clubs"

Gastón Pereiro vertrekt deze zomer mogelijk bij PSV, zo geeft de aanvallende middenvelder dinsdag aan tegenover Voetbal International.

De Uruguayaan beraadt zich op zijn toekomst in Eindhoven en neemt na de Copa América, waar hij met zijn land door is naar de kwartfinale, een beslissing.

Pereiro weet dat er interesse voor hem is. "Ik weet dat met andere clubs praat", aldus de 24-jarige Zuid-Amerikaan. "Voor nu focus ik me op de Copa América. Daarna ga ik kijken wat er gaat gebeuren." Het is onduidelijk met welke clubs PSV contact heeft over een transfer van de offensieve middenvelder. Een voorkeur voor de Engelse of Spaanse competitie heeft Pereiro niet. "Beide landen zijn mooi", zegt hij.



Trainer Mark van Bommel ruimde afgelopen seizoen aanvankelijk meestal een basisplaats in voor zijn nummer tien, maar naarmate het seizoen vorderde belandde Pereiro steeds vaker op de bank. Toch vindt de technicus, die in de tot tien doelpunten kwam, dat hij persoonlijk een goed jaar heeft doorgemaakt. "Ik heb een prima seizoen gedraaid en mijn best gedaan op de momenten dat het kon. Helaas hebben we niet de titel gepakt waar we op hoopten."



Op dit moment is Pereiro met Uruguay in Brazilië, waar het elftal in de nacht van maandag op dinsdag zijn laatste groepswedstrijd op de Copa América tegen Chili won (1-0). Pereiro zat negentig minuten op de bank. "Het was een moeilijke wedstrijd, maar op het eind hebben we gewonnen. Daarmee kunnen we tevreden zijn", vindt de technicus.



Zijn speelminuten op de Copa bleven tot nu toe beperkt tot een invalbeurt tegen Ecuador, maar Pereiro hoopt op meer. "Ik hoop later op dit toernooi meer aan spelen toe te komen. Ik ben klaar als mijn kans komt. Ik speel altijd met trots voor mijn land. Ik weet hoe gek de mensen zijn op voetbal. Het zou mooi zijn om ze goede resultaten te geven", besluit Pereiro.