Pereiro na afgeketste transfer naar Rusland terug in selectie van PSV

Gastón Pereiro is met PSV meegereisd naar Zwitserland voor de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel.

Dat communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen. Tijdens de met 3-2 gewonnen heenwedstrijd ontbrak de Uruguayaanse aanvallende middenvelder nog vanwege 'transferperikelen'.

Spartak Moskou en zouden zelfs al akkoord zijn geweest over een transfersom van vijftien miljoen euro. De Russische topclub kon echter niet tot een akkoord komen met Pereiro, die in deze fase van zijn loopbaan naar verluidt niet in de Premjer Liga wilde spelen.

De Uruguayaan hoopt nog wel op andere aanbiedingen, terwijl PSV hem ook graag zal willen verkopen. Pereiro heeft een contract tot medio 2020 en is volgende zomer dus transfervrij.

Pereiro was ook tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen (2-0 nederlaag) niet van de partij, maar keert nu dus weer terug in de selectie. Daarentegen kan trainer Mark van Bommel geen beroep doen op Sam Lammers, die in het duel met de Amsterdammers geblesseerd raakte. Ook Ibrahim Afellay reist niet mee naar Basel, omdat hij in Eindhoven achterblijft om aan zijn fitheid te werken.

Volledige selectie: Zoet, Ruiter, Van de Meulenhof, Luckassen, Viergever, Dumfries, Rosario, Lozano, Gutierrez, Pereiro, Boscagli, Hendrix, Bruma, Bergwijn, Malen, Gakpo, Sainsbury, Sadilek, Teze en Ihattaren.