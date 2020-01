'Pereiro kan vermogen verdienen na akkoord PSV over transfersom'

PSV en Cincinnati FC hebben een akkoord bereikt over de transfersom van Gastón Pereiro, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het is nu wachten op een akkoord tussen de Uruguayaanse buitenspeler annex aanvallende middenvelder met de club uit de Major League Soccer. Daarover vindt deze week nog overleg plaats in Eindhoven, zo klinkt het.

Trainer Ron Jans hoopt snel te kunnen beschikken over de 'er. Volgens het regionale dagblad wil de club uit de Verenigde Staten de deal binnen 24 uur rond maken. Pereiro stond woensdag nog op het trainingsveld in Eindhoven, maar mogelijk is dat zijn laatste oefensessie geweest op Nederlandse bodem.

Lees beneden verder

Hij zou in de een vermogen kunnen verdienen, omdat technisch directeur Gerard Nijkamp hem als designated player aan de selectie wil toevoegen.

PSV houdt nog wel een slag om de arm, aangezien de plannen van zaakwaarnemer Paco Casal onduidelijk zijn. Hij zat de -club eerder al dwars toen Pereiro naar Spartak Moskou kon. De Russische club was bereid vijftien miljoen euro neer te tellen voor de 24-jarige international, maar de belangenbehartiger zette destijds een streep door de transfer. Eerder meldde De Telegraaf dat Pereiro wel oren zou hebben naar een verhuizing naar Amerika.

PSV telde in de zomer van 2015 circa 6,5 miljoen neer om Pereiro over te nemen van het Uruguayaanse Nacional. Het is onduidelijk welk bedrag nu met de transfer gemoeid is. Pereiro speelde dit seizoen tot dusver acht wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor twee doelpunten.