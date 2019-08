Pep's nieuwe Dani Alves: Man City haalt een ruwe diamant binnen met Cancelo

De aanvallend ingestelde rechtsback moet perfect uit de voeten kunnen bij City, want hij baseert zijn spel op voormalig Guardiola-protégé Dani Alves.

haalde in juli 2017 drie vleugelverdedigers binnen voor bakken met geld, maar trainer Pep Guardiola was met geen van hen echt gelukkig. Hij dacht dat Dani Alves van zou komen, maar de Braziliaan liet hem in de steek.

De Italiaanse club stemde in met een transfervrij vertrek zodat hij nog eenmaal voor zijn oude trainer van kon spelen. De twee lunchten samen, spraken over de plannen en een paar dagen later kondigde Paris Saint-Germain zijn komst aan.

Guardiola was witheet, maar deed voor de bühne alsof hij tevreden was met de komst van Kyle Walker, Danilo en Benjamin Mendy, die gezamenlijk voor zo'n 140 miljoen euro de oversteek maakten naar het Etihad Stadium van Manchester City.

Danilo is veelzijdig, maar op geen enkele positie de beste, Mendy is aanvallend van waarde, maar heeft tig blessures achter de rug en zijn mentaliteit is niet om over naar huis te schrijven.

Walker heeft zich bewezen als trouwe dienaar en is basisspeler, maar hij blijft foutjes maken door een gebrek aan concentratie. Bovendien is hij aanvallend niet zo sterk als Mendy, waardoor hij ook niet de gewenste kandidaat is.

Heel simpel gezegd: hij is geen nieuwe Dani Alves en Joao Cancelo kan dit wel zijn. Dat maakt de keuze van Juventus om hem te laten gaan onbegrijpelijk, al zijn er wat geruchten dat hij overhoop ligt met enkele van zijn teamgenoten in Turijn.

Door Cancelo te laten gaan in ruil voor Danilo en een transfersom, lost de Italiaanse kampioen in feite twee problemen van Pep op, terwijl het ook een concurrent om de significant versterkt.

Danilo deed afgelopen seizoen slechts elf wedstrijden mee in de Premier League en zal niet gemist worden in Manchester. Cancelo heeft op zijn beurt echter alles om een publiekslieveling te worden.

De Portugees heeft dezelfde dynamische manier van spelen als Dani Alves en dat is niet verwonderlijk, want dat is zijn idool, zo onthulde Cancelo in mei in gesprek met Goal en DAZN.

"Mijn inspiratiebron is zonder twijfel Dani Alves. Ik ben al een bewonderaar van hem sinds ik begon met voetballen. Ik volg hem al sinds hij voor speelde."

Net als bij Dani Alves, zijn er ook bij Cancelo vragen gesteld over zijn defensieve kwaliteiten en het is zonder meer waar dat hij bij te vaak uit positie was omdat hij zo'n sterke drang naar voren heeft.

Hij heeft zichzelf echter enorm verbeterd in de , waar hij eerst met Luciano Spalletti (als huurspeler van ) en later Massimiliano Allegri bij Juventus twee uitstekende leermeesters had.

"Toen ik naar Italië kwam, was het echt een radicale overgang voor mij. Ik kwam vanuit Spanje, waar mensen veel bezig zijn met techniek, terwijl het in Italië vooral om het tactische element draait", legde Cancelo uit.

"Spalletti heeft me destijds enorm geholpen, vooral in het defensieve aspect van mijn spel. Ik ben hem heel dankbaar voor wat hij voor mij heeft gedaan. Die maanden bij Inter waren heel belangrijk voor mij."

Allegri was vervolgens enthousiast over hoe snel Cancelo zichzelf bewees in Turijn, maar voorvoelde dat er nog veel meer te verwachten viel van de 25-jarige. "Ik weet dat hij al veel beter is geworden, maar hij moet nog meer geven, want hij heeft buitengewone kwaliteiten", verklaarde de trainer bij JTV. "Hij moet nog een paar stapjes zetten om de beste rechtsback van de wereld te worden.

Bij City kan hij ontdekken wat hij nog mist, want daar gaat de Portugees spelen onder een trainer die veel aanvallender speelt dan Allegri. De Italiaan vertrouwde niet altijd op Cancelo tijdens topwedstrijden en dat liet zich bijvoorbeeld voelen in de Champions League tegen .

De Portugese stormtrein werd in node gemist in het Wanda Metropolitano en het is geen verrassing dat het in de return met hem in de gelederen veel beter ging. Juve oogde altijd dreigender met Cancelo, die vorig seizoen meer dribbels voltooide dan welke verdediger dan ook in de Serie A (61), terwijl hij ook eenmaal scoorde en drie assists gaf.

Dat rendement moet nog omhoog en het is aan Guardiola om het beste uit zijn nieuwe aanwinst te halen. Pep had nooit het geluk om Dani Alves bij City in de gelederen hebben, maar hij heeft nu wel de best mogelijke vervanger.