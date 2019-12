Pep's geheime wapen: 'Geweldige' Arteta perfect voor Arsenal

De voormalig middenvelder van the Gunners voert gesprekken om als trainer terug te keren bij de club die Unai Emery vorige maand op straat zette.

Mikel Arteta's ploegmaten bij twijfelden er tijdens zijn loopbaan al niet aan dat hij geboren was om op een dag een topcoach te worden.

Aan het einde van zijn carrière liet Arsène Wenger hem zelfs al wat trainingsessies leiden, waarmee de Fransman zijn bewondering voor zijn pupil uitte.

De manier waarop hij de sport bestudeerde, hoe hij tactische plannen uitdacht... het was duidelijk: Arteta heeft iets speciaals.

Toen hij in 2016 zijn voetbalschoenen opborg had hij meteen keuze om in de leer te gaan bij drie topcoaches: Wenger, Pep Guardiola en Mauricio Pochettino.

Uiteindelijk koos Arteta voor het van Guardiola, die hij sinds zijn vijftiende kent door hun gezamenlijke tijd bij .

In de afgelopen jaren hielp Arteta City vanaf de zijlijn aan twee titels in de Premier League, won men twee keer de en eenmaal de .

Guardiola krijgt als hoofdcoach natuurlijk de meeste credits, maar de grote rol van Arteta moet niet onderschat worden - zoals Guardiola zelf ook toegeeft.

"Hij heeft me enorm geholpen", aldus de City-coach. "Vanaf dag één. Hij heeft een enorme werklust en een bijzonder talent om zaken te analyseren en oplossingen te vinden."

"We praten veel over zijn ideeën en daar helpt hij me goed mee, vooral in het eerste jaar. Hij kende de Premier League al - bijvoorbeeld hoe de wedstrijden tegen Stoke zouden gaan."

"Hij is zo gelukkig wanneer we winnen, maar hij lijdt als het niet lukt en daarom zoekt hij altijd naar oplossingen. Hij is een geweldig mens en weet hoe hij de kleedkamer bijeen moet houden."

"Hij is nu al een geweldige manager en hij zal in de toekomst ook geweldige successen vieren. We denken op dezelfde manier over voetbal."

Veel critici menen dat Arteta door zijn gebrek aan ervaring als hoofdcoach helemaal geen kandidaat zou moeten zijn voor de vacature bij Arsenal.

Het klopt dat hij nog nooit eindverantwoordelijke is geweest bij een club, maar alle mensen om hem heen zeggen dat de 37-jarige er meer dan klaar voor is.

Hij heeft de afgelopen drie jaar nauw samengewerkt met misschien wel de beste coach ter wereld en hij doet daarbij veel meer dan pionnetjes uitzetten.

Guardiola vertrouwt hem - net als de sterrenselectie. Veel van Raheem Sterling's opmerkelijke opmars is te danken aan de individuele trainingen met Arteta.

"Hij wordt een heel goede trainer omdat hij het spel zo goed snapt", zei City-middenvelder Fernandinho dit jaar nog tegen Sky Sports."

"Hij is jong en heeft veel energie. Als hij een goede groep spelers krijgt die zijn ideeën kunnen begrijpen, wordt hij heel succesvol als coach."

"Hij wordt een van de beste trainers in de nieuwe generatie van oefenmeesters in de Premier League", voorspelt de Braziliaanse routinier.

Het is niet vreemd om als buitenstaander vraagtekens te plaatsen bij Arteta's ervaring, maar zijn kwaliteiten als coach staan buiten kijf.

Als protégé van Wenger en Guardiola heeft hij geleerd om het beste uit spelers te halen en het is niet niets om door de selectie van Manchester City op handen gedragen te worden.

In het Etihad Stadium wordt hij gezien als een belangrijke tacticus. Het was zijn taak om City's opponenten te analyseren en hun zwakheden bloot te leggen.

Als Arteta straks wordt aangesteld als coach van Arsenal zullen er allicht mensen zijn die aanvoeren dat hij alleen de voorkeur krijgt omdat hij als nieuweling niet met zijn vuist op tafel durft te slaan.

Maar nogmaals: wie de Spanjaard kent weet dat het anders ligt. Bij Arsenal was hij al eens captain en hij weet exact hoe hij de club vooruit kan helpen.

"Hij is een man die precies weet wat hij wil. Hij is erg beslissend", meldt een bron aan Goal. "Hij heeft hoge eisen. Bij Mikel draait alles om volledige inzet en hij houdt de mensen scherp."

In 2014 gaf Arteta in gesprek met Arsenal Magazine al een fascinerend inkijkje over hoe hij het aan zou pakken als trainer.

"Mijn filosofie is duidelijk. Ik vind dat iedereen 120 procent moet geven. Daar begint het mee. Als je dat niet doet, stel ik je niet op."

"Als er gewerkt moet worden, moet je werken en als het tijd is om plezier te hebben, ben ik de eerste die een lolletje maakt, maar die toewijding is van vitaal belang."

"Daarnaast wil ik dat het voetbal entertainend is. Mijn concept werkt niet als iedereen gefixeerd is op de tegenstander. Wij moeten de lakens uitdelen en zorgen dat de mensen op de tribunes genieten."

"Ik ben er honderd procent zeker van dat het zo moet gaan als ik trainer ben en ik denk dat ik in staat ben om die zaken te bewerkstelligen", zei hij vijf jaar geleden al.

Arsenal heeft nu een plan nodig, een wederopstanding. Unai Emery werd gezien als stabiele factor, een ervaren coach die het over kon nemen na het vertrek van Wenger.

Ondanks de aanvankelijk positieve signalen werd het bepaald geen gelukkig huwelijk en de club heeft nu iemand nodig die aanpakt na jaren van ontkenning.

Er is een trainer nodig die een duidelijke structuur aanbrengt in het spel en daar de selectie op afstemt. Dat zal tijd kosten, maar het is nodig om grondig te renoveren.

De selectie is een rotzooi op het moment. Er is een injectie van kwaliteit, snelheid en gretigheid nodig, want die drie factors ontbreken duidelijk bij de huidige spelersgroep.

Arsenal is haar identiteit kwijt en dat moet veranderen. Met Arteta heeft men iemand die de club kent, die van de club houdt en die jarenlang heeft geleerd van de allerbeste coaches ter wereld.

Daarmee is hij de ideale man om de wederopstanding te leiden in het Emirates Stadium.