Peperdure 'miskoop' Alexis Sánchez krijgt trap na: "Dat is echt gekkenwerk!"

Alexis Sánchez staat op het punt om Manchester United op huurbasis in te ruilen voor Internazionale.

Volgens Simon Jordan zijn the Red Devils ook beter af zonder de peperdure aanvaller uit Chili. Volgens de oud-voorzitter van heeft Sánchez er niets van gebakken op Old Trafford sinds zijn entree in januari 2018.

Sánchez, die anderhalf jaar geleden werd overgenomen van , verdient in Manchester een weeksalaris van naar verluidt 550.000 euro per week, wat neerkomt op een bedrag van bijna 45 miljoen euro aan salarissen in ruim achttien maanden tijd. Dat is ongeveer negen miljoen euro per doelpunt, want de dertigjarige aanvaller wist slechts vijf keer het net te vinden voor the Mancunians .

"Feit is dat Sánchez de sfeer behoorlijk heeft verpest bij United", zo oordeelt Jordan in gesprek met talkSPORT . "Maar niet alleen dat, ook zijn houding is niet bepaald voorbeeldig geweest. Het is vreemd dat een speler die bij Arsenal altijd het verschil maakte opeens gebukt gaat onder de torenhoge verwachtingen."

"Sánchez wilde veel geld verdienen en met een dergelijk salaris komt ook een bepaald verwachtingspatroon om de hoek kijken", vervolgt Jordan zijn relaas. "Waar staat de speler in dit hele gebeuren? Waarom doet Sánchez zijn werk niet gewoon? We hebben het hier over een speler die er niets van bakt maar toch bijna dertig miljoen euro per jaar opstrijkt. Dat is echt gekkenwerk!"

kan Sánchez, wiens verbintenis in Engeland doorloopt tot medio 2022, volgens Sky Italia volgend jaar voor vijftien miljoen euro definitief overnemen van .