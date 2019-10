Peperdure Hazard laat zich eindelijk zien bij Real Madrid

De Chelsea-legende maakte zaterdag zijn eerste doelpunt namens Real Madrid, waarmee hij een lastige beginperiode in Spanje hoopt te beëindigen.

Het was slechts een kwestie van tijd, maar bij krijg je die niet zo veel.

De opluchting op het gezicht van Eden Hazard was dus voelbaar toen hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Granada (4-2) zijn eerste treffer maakte, waarmee koploper Real tijdelijk z'n voorsprong in LaLiga vergrootte.

Afgelopen zomer maakten de Madrilenen 100 miljoen euro over naar om de Belg als sleutelfiguur, het juweel in de kroon van Zinédine Zidane, naar de Spaanse hoofdstad te halen.

Na vijf duels stond er echter nog geen doelpunt of assists op Hazard's naam en dus begonnen er in Bernabéu al alarmbellen te rinkelen.

Hazard probeerde de gemoederen te bedaren tijdens een indrukwekkende persconferentie eerder deze week, waarin hij liet merken dat hij zeer kritisch is op zichzelf.

"Ik ben nog geen Galáctico", zei de vleugelspeler om te laten merken dat hij niet arrogant genoeg is om te denken dat hij het al helemaal gemaakt heeft.

Helaas was zijn bijdrage in de wedstrijd veel zwakker, want Real Madrid kwam in de niet verder dan een beschamend 2-2 gelijkspel tegen .

In Zidane heeft Hazard echter een trainer die hem ten koste van alles in zijn team wilde hebben en de Fransman zal hem dan ook niet snel laten vallen.

Hazard kreeg ook zaterdag een basisplek toen nummer twee Granada op bezoek kwam. Dit keer liet hij zijn coach en het veeleisende publiek in Bernabéu wel wat zien.

Nadat de Belg vroeg in de wedstrijd een goede kans miste, door een uitstekende redding van Rui Silva, leek het erop dat Hazard's geworstel nog niet zou stoppen.

Hij richtte zich echter op en toen kwam dan eindelijk dat eerste doelpunt.

Met een kleine voorsprong op zak door de vroege goal van Karim Benzema verdubbelde Hazard de score vlak voor de onderbreking.

De behendige stiftbal waarmee hij de doelman van Granada verschalkte was het wachten wel waard.

Het thuispubliek rees collectief op om te applaudisseren voor de man die hun nieuwe held moet worden. Hazard heeft het allemaal en hij kan schitteren op het hoogste niveau als hij eenmaal zijn draai heeft gevonden.

Deze wedstrijd was een stap in de juiste richting. Een optreden dat hij vervolgens bekroonde met de assist bij de derde Madrileense goal van Luka Modric.

Een spectaculaire assist was het niet, maar hij telt wel. Hazard's dribbel en pass nodigde Modric uit om van grote afstand op doel te schieten. Het schot van de Kroaat vloog in de bovenhoek.

Zidane's project begint eindelijk vleugels te krijgen, hoewel de wankele defensie dat opnieuw wist te ondermijnen.

De eerste treffer van Granada was een moment van respijt voor een landgenoot van Hazard.

Thibaut Courtois ligt zwaar onder vuur bij de fans en media vanwege zijn slechte vorm dit seizoen en zijn buikgriep voorkwam dat hij zaterdag in actie kon komen.

Zijn stand-in Alphonse Areola ging vreselijk in de fout toen hij de bezoekers in de tweede helft een penalty cadeau deed, die benut werd door Darwin Machis.

Domingos Duarte scoorde vervolgens ook, waardoor de Madrilenen een nerveuze slotfase moesten spelen. Een gevoel waaraan de fans de laatste maanden wel gewend zijn geraakt.

De spanning was eindelijk weg toen James Rodríguez in blessuretijd het duel alsnog besliste (4-2), maar deze wedstrijd was die van Hazard.