Pepe verlaat Besiktas en deelt enveloppen met geld uit aan medewerkers

Pepe en Besiktas zijn definitief van elkaar verlost. De Turkse club meldt dat het contract van de verdediger in onderling overleg is ontbonden.

Het vertrek van de Portugees zat al even in de pijplijn, omdat Besiktas bezig is met het inkrimpen van de salariskosten. Pepe beschikte over een aflopend contract en hij krijgt een bedrag van 100.700 euro mee, zo maakt de club bekend. De routinier was een van de bestbetaalde spelers uit de selectie. In 2017, na zijn vertrek bij Real Madrid, signeerde hij een contract voor twee seizoenen ter waarde van 4,75 miljoen euro per jaar. Bovendien streek hij iedere wedstrijd een bonus van 4.000 euro op. Besiktas kampt echter met een steeds grotere schuldenlast en besloot daarom om afscheid te nemen van Pepe.



De 35-jarige mandekker speelde op 11 november zijn laatste wedstrijd voor Besiktas. Hij heeft op een goede manier afscheid genomen van de club: zondag was hij aanwezig bij de wedstrijd tegen Trabzonspor (2-2) en zwaaide hij de fans uit. Bovendien heeft Pepe een aantal medewerkers van Besiktas uit eigen zak een aanzienlijke som geld gegeven, zo claimen diverse Spaanse media. Schoonmakers, materiaalmannen en koks zouden een envelop met geld hebben gekregen van Pepe, mede omdat veel salarissen de afgelopen tijd niet zijn uitgekeerd.



De bedragen zouden door Pepe zijn uitgekeerd in euro's, wat gezien de recente koersdaling van de Turkse lira goed nieuws is voor de medewerkers. Overigens is Pepe niet de enige speler die afscheid neemt van Besiktas: Álvaro Negredo vertrok in september al en ook de dagen van Ryan Babel lijken geteld. De aanvaller heeft een aflopend contract en mag een nieuwe club uitzoeken, aangezien hij uit de gratie is geraakt na een incident met een fan van de Zwarte Adelaars .