Pepe Reina: "Liverpool is voor mij de favoriet in de CL-finale"

Liverpool is in de ogen van Pepe Reina zaterdagavond de favoriet in de finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

kwam dit seizoen een punt tekort in de Premier League om zich te verzekeren van de titel, waar Josep Guardiola en uiteindelijk te sterk bleken. The Reds bereikten wel de finale van de nadat het in de return tegen een 3-0 achterstand wegpoetste en met 4-0 won. Een dag later beleefde Tottenham een soortgelijke wederopstanding tegen door over twee wedstrijden met 3-2 te winnen.

In een exclusief interview met Goal wordt aan Reina gevraagd voor wie voetbal het oneerlijkst was dit seizoen. "Misschien voor City", reageert de Spanjaard. "Voor de selectie, maar zij zijn er de afgelopen drie seizoenen met Guardiola niet in geslaagd om succes te boeken in de Champions League. Ze hebben een nare smaak in hun mond omdat ze de finale niet hebben kunnen bereiken."

"Maar er was gerechtigheid met het voetbal van Liverpool. Er was ook sprake van oneerlijkheid, omdat ze er niet in geslaagd zijn om de Premier League te winnen ondanks dat ze 97 punten wisten te pakken en slechts één wedstrijd hebben verloren. Dat is ook pech."

Liverpool maakt kans om voor de zesde keer een Europa Cup te winnen, waar the Spurs voor het eerst in de finale staan. Reina blikt terug op het tweeluik met Barcelona voor the Reds . "Liverpool was ook beter in de eerste wedstrijd, maar Lionel Messi stond op in Camp Nou en ze kregen geen tegendoelpunten dankzij Marc-André ter Stegen. Niemand verwachtte het, maar het is zo dat er ongelooflijke dingen gebeuren op Anfield. Ik vind dat het een verrassend resultaat was in de eerste wedstrijd. In de tweede wedstrijd deed Liverpool alles wat ze moesten doen."

Volgens de doelman van is de Premier League de beste competitie ter wereld. "Absoluut, het is iets dat ik al zei toen ik veertien jaar geleden bij Liverpool kwam. Het is de beste competitie in competitieve zin en organisatorisch bekeken."

"Het zijn twee teams die elkaar heel goed kennen, maar Liverpool is voor mij de favoriet. Tottenham heeft respect verdiend en is een ploeg die kan variëren. Ze hebben hun favoriete systemen. Ze spelen graag met drie verdedigers, maar ze hebben meer tactieken dan Liverpool. Maar toch, Liverpool kan meer schade aanrichten als ze hoog drukken. Tottenham zal ook afhankelijk zijn van wie er in de aanval speelt. Als het Fernando Llorente is, zullen ze gevaarlijk zijn bij tweede ballen."

Reina heeft gesproken met Iker Casillas. De doelman van herstelt momenteel van een hartaanvaller waardoor hij eerder deze maand getroffen werd. "Ja, hij was vrolijk en dankbaar voor het feit hoe snel ze zijn leven hebben gered. Nu moet hij een beslissing nemen en ik hoop dat het de slimste is en degene die ik me kan voorstellen. Als een vriend hoop ik het. Iker kan met grote trots terugkijken en Spanje moet hem eeuwig dankbaar zijn omdat hij de beste doelman in de geschiedenis van het Spaanse voetbal is geweest."