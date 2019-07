Pépé op weg naar Arsenal voor medische keuring nu deal van 80m nadert

Arsenal staat op het punt om haar transferrecord te verbreken voor de komst van de Ivoriaanse aanvaller van Lille.

Nicolas Pépé arriveert dinsdag in Engeland voor zijn medische keuring bij de Londenaren, die de afgelopen 48 uur met het management van de 24-jarige vleugelspeler hebben doorgebracht om een contract op te stellen.

Er moeten nog een paar kleine plooien worden gladgetreken, maar Pépé stapt later vandaag op het vliegtuig om vanuit Frankrijk naar Engeland te vliegen voor zijn keuring, zo kan Goal bevestigen.

Indien dat geen problemen oplevert, tekent hij een vijfjarig contract waarmee hij zo'n 165.000 euro per week op gaat strijken en mogelijk op 11 augustus al kan debuteren tegen .

The Gunners komen woensdagavond in actie in een vriendschappelijk duel tegen het Franse Angers en sluiten hun voorbereiding op zondag af met een wedstrijd tegen in Camp Nou.

reist op zondag af naar Spanje en het is nog te vroeg of trainer Unai Emery zijn nieuwe aanwinst dan al speelminuten wil geven tegen de kampioen van LaLiga.

Over zijn aanstaande komst en mogelijke andere spelers als Kieran Tierney zegt de Spaanse oefenmeester het volgende: "We werken als club hard aan mogelijkheden om ons te versterken. Er zijn diverse opties besproken en we hopen hun handtekeningen te krijgen."

"Pépé is een heel goede speler en we zijn alleen bezig met spelers die ons echt, echt beter maken en die ons extra mogelijkheden bieden. Daar werken we al weken aan en voor de wedstrijd tegen Newcastle hopen we een geweldig team te hebben met de beste spelers in onze ploeg."

De Ivoriaan scoorde afgelopen seizoen 22 goals in de en gaf ook nog eens elf assists, waarmee hij een groot aandeel had in de tweede plaats van , dat daarmee een ticket voor de afdwong.

Hij speelt voornamelijk als rechtervleugelaanvaller, maar kan ook vanaf links voor gevaar zorgen en is ook een optie voor in de punt van de aanval, waar men nu al de beschikking heeft over Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang en het jonge talent Eddie Nketiah.

Arsenal betaalt Lille nu zo'n 22 miljoen euro en de resterende transfersom wordt verspreid over de komende vijf jaar.

In gesprek met talkSPORT liet ploeggenoot José Fonte al weten dat hij verwacht dat Pépé een sensatie gaat worden in het Emirates Stadium. "Hij is enorm snel, heeft een geweldige linker en hij is ongeëvenaard in een-tegen-eenduels", aldus de verdediger.

"Pépé is daarnaast doelgericht, schiet strafschoppen binnen en heeft een goede vrije trap. HIj is een heel complete speler en ik denk dat de Arsenalfans zich in de handen kunnen wrijven, zeker weten."

De Ivoriaan wordt Arsenal's vierde zomeraanwinst na de komst van Gabriel Martinelli, Dani Ceballos (huur) en William Saliba, die komend seizoen eerst terugverhuurd wordt aan .

The Gunners maken ook nog werk van Kieran Tierney. Celtic wees tot nu toe twee biedingen af, maar een derde bod volgt spoedig zodra de komst van Pépé definitief is afgerond.