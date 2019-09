Pépé maakt indruk bij Arsenal: "Tegenstanders zijn bang voor hem"

De recordaankoop van the Gunners completeert gemiddeld 3,8 dribbels per wedstrijd en dat is meer dan welke concurrent dan ook.

Nicolas Pépé boezemt nu al angst in bij de verdedigers in de Premier League, zo verzekert -legende Nwankwo Kanu.

De Ivoriaans international kwam deze zomer naar het Emirates, waar Arsenal tachtig miljoen euro betaalde om hem over te nemen van .

De 24-jarige bewijst in zijn eerste weken een behendige voetballer te zijn met 3,8 dribbels per wedstrijd. Daarmee laat hij alle andere aanvallers in de competitie achter zich.

Hij werd ook de eerste speler in 50 competitiewedstrijden die langs Virgil van Dijk kwam, toen hij de -verdediger voorbij dribbelde tijdens zijn basisdebuut op Anfield.

Het is dus een goede start voor Pépé, die nog niet tot scoren kwam. De verwachting is echter dat hij onhoudbaar gaat worden nu hij samen met Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang in de voorhoede speelt.

Kanu - die tweemaal kampioen werd in zijn vijfjarig verblijf bij Arsenal - heeft al genoeg te zien om te weten dat Pépé een sensatie gaat worden bij zijn voormalig werkgever.

"Hij is een geweldige speler", stelt de Nigeriaanse oud-aanvaller in gesprek met Goal. "Hij is razendsnel en ik denk dat hij teams uit elkaar kan spelen. Hij scoort bovendien net zo makkelijk als dat hij assists geeft."

"De competitie is totaal anders dan alle andere leagues, dus het heeft tijd nodig voor hij op hetzelfde niveau kan presteren als voorheen", waarschuwt Kanu, die toch een succesverhaal voorspelt.

"Ik denk dat hij het goed voor ons gaat doen omdat hij nu veel speeltijd krijgt en een aanvulling is op de andere twee spitsen. Je ziet nu al dat hij heel goed en snel is, dus hij gaat ongetwijfeld scoren en het verschil maken."

"Ik denk dat teams hem nu al vrezen na die paar wedstrijden. Ze zijn bang voor wat hij kan doen en wat hij kan brengen. Hij is een heel goede aanwinst."

Ondanks die bemoedigende woorden is er ook kritiek op Pépé, die nog geen doelpunten op zijn naam heeft staan in Engeland, terwijl hij vorig seizoen liefst 23 treffers maakte bij Lille.

Namens the Gunners kreeg hij ook al enkele goede mogelijkheden, maar ze waren niet aan hem besteed. Vooral na zijn heerlijke solo tegen Liverpool moest hij scoren, maar zijn povere inzet werd gekeerd door doelman Adrián.

Ook had hij de kans om Arsenal langs te schieten, maar zijn inzet vloog hoog over. Daardoor kwam de score niet verder dan 2-2, terwijl Arsenal na rust meer verdiende tegen de aartsrivaal.

Toch maakt Kanu, die zelf 44 keer scoorde in 197 wedstrijden voor Arsenal, zich geen zorgen om de doelgerichtheid van Pépé. "Als spits wil je kansen creëren. Het maakt niet uit als je mist, zolang je maar nieuwe mogelijkheden blijft scheppen", adviseert de 43-jarige Nigeriaan.

"Dan komen die goals vanzelf wel. Een goede voetballer blijft een goede voetballer. Hij zal nog beter worden en goals maken voor ons. Hij brengt iets heel anders dan de andere spitsen, dus ik wil hem zeggen dat hij gewoon moet blijven doen waar hij mee bezig is."