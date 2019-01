Pepe hakt knoop door en tekent bij oude liefde FC Porto

Pepe gaat aan de slag bij FC Porto.

De Portugese topclub meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de 35-jarige verdediger zich heeft aangesloten bij de club waar hij van 2004 tot 2007 ook al voor speelde. Pepe, die sinds zijn contractontbindring bij Besiktas in december transfervrij was, heeft tot medio 2021 getekend in Portugal.

Pepe beschikte bij Besiktas over een aflopend contract. De Turkse topclub wilde de salariskosten inkrimpen, waardoor de Portugees in goed overleg de club verliet. Verschillende clubs werden vervolgens aan de veteraan gelinkt, waaronder AS Monaco. De Ligue 1-club zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Pepe, maar de stopper heeft uiteindelijk dus voor FC Porto gekozen.



De verdediger speelde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen voor de Portugese topclub, waarmee hij onder meer twee keer landskampioen werd. Medio 2007 betaalde Real Madrid circa dertig miljoen euro voor Pepe, die uiteindelijk tien seizoenen actief zou zijn bij de Spaanse grootmacht. Na anderhalf jaar Besiktas vervolgt Pepe nu zijn loopbaan bij FC Porto.



De 103-voudig international van Portugal heeft in zijn clubcarrière in totaal 24 prijzen gepakt, waaronder drie keer de Champions League met Real Madrid. In 2016 werd Pepe met Portugal Europees kampioen door in de finale Frankrijk te verslaan. FC Porto is momenteel koploper in de Liga NOS en heeft zes punten voorsprong op naaste belager Braga.