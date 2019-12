Pépé, de defensie en de grote problemen die Ljungberg moet oplossen bij Arsenal

De Zweed begon als interim-manager met een remise in een uitduel, een bewijs dat er geen snelle oplossing is voor de huidige problemen.

Freddie Ljungberg zat zondag voor het eerst op de bank als interim-trainer van , dat genoegen moest nemen met 2-2 bij Norwich City.

Na die uitslag wachten The Gunners in alle competities al acht wedstrijden op een overwinning. Het gat met de -plaatsen is al zeven punten.

Er zullen een paar wezenlijke veranderingen moeten worden gerealiseerd als de Londenaren de eindnotering in de top vier willen halen waar men zo naar verlangt.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoelang Ljungberg voor de groep staat, al wil Arsenal geen haast maken bij het kiezen van een permanente opvolger voor Unai Emery. De Zweed zou dus best een tijdje kunnen aanblijven.

Goal bekijkt daarom welke problemen hij op korte termijn moet zien op te lossen om de ploeg weer aan de praat te krijgen.

De verdediging sterker maken

Dit is ongetwijfeld de grootste prioriteit. Als Arsenal de resultaten wil verbeteren, zal het team beter moeten verdedigen.

Onder leiding van Emery incasseerden de Londenaren negentien treffers in hun eerste dertien competitieduels van dit seizoen en in Norwich kwamen er dus twee bij.

Dat is simpelweg niet goed genoeg voor een ploeg die de ambitie heeft om de top vier te halen. De huidige cijfers sluiten aan bij de vorige twee seizoenen, toen de teller pas stopte bij 51 tegengoals.

Emery heeft veel geprobeerd, met onder meer vier man of drie man achterin en verschillende positiewisselingen, maar geen van de combinaties bleek succesvol.

Ljungberg bracht zondag Shkodran Mustafi terug in de basis en de Duitser stond voor het eerst deze jaargang aan de aftrap in de Premier League, naast David Luiz.

Hij kon niet voorkomen dat Arsenal voor de pauze twee treffers om de oren kreeg vanuit een snelle tegenaanval. Zonder Bernd Leno zou Norwich nog veel vaker hebben gescoord.

"We hadden problemen in de omschakeling en dat zal ik proberen te fixen", reageerde Ljungberg na afloop.

Als de oud-speler van The Invincibles dat voor elkaar krijgt, zal zijn team gezien de aanvallende kwaliteiten snel weer wedstrijden winnen.

De juiste balans op het middenveld vinden

Hoewel de defensie Arsenal's grootste probleem is, draagt het grote gebrek aan evenwicht op het middenveld in grote mate bij aan de kwetsbaarheid achterin.

Als je 31 schoten op doel incasseert tegen of 21 in de thuiswedstrijd tegen , dan gaat er op het middenveld iets helemaal fout.

Keer op keer zie je tegenstanders heel eenvoudig ten aanval trekken en schietkansen creëren. Leno heeft momenteel 59 reddingen in de Premier League achter zijn naam staan, meer dan iedere andere doelman.

Vorig seizoen leek het er even op dat The Gunners eindelijk de sterke verdedigende middenvelder hadden gevonden waar men zo lang naar op zoek was geweest. Lucas Torreira werd weggehaald bij .

De Uruguayaan speelde net voor de verdediging en hij begon uitstekend, maar in de tweede seizoenshelft ging zijn vorm drastisch achteruit toen Emery hem niet op zijn favoriete positie zette.

Torreira kreeg een meer aanvallender rol, want de Spanjaard was van mening dat de Zuid-Amerikaan in balbezit niet goed genoeg was om de aanval mee te beginnen.

Het spel van Torreira had hieronder te lijden en Arsenal mist sinds dat moment een sterk schild op het middenveld.

Er is op die middelste linie een gebrek aan mobiliteit en zowel Granit Xhaka als Matteo Guendouzi heeft niet de juiste defensieve mindset om de achterhoede te beschermen.

Ljungberg zei niet voor niets dat er problemen zijn in de omschakeling en daarmee doelt hij op het middenveld. Als Arsenal aanvalt en de bal verliest, ligt het achterin helemaal open.

De Zweed zal een manier moeten vinden om zijn formatie compacter te maken, zodat de kwetsbare verdediging meer bescherming krijgt.

De situatie met Pépé

Het was veelzeggend op Carrow Road dat Ljungberg in de zoektocht naar een winnende goal twee tieners het veld in stuurde.

Gabriel Martinelli mocht zich als eerste laten zien en daarna volgde Bukayo Saka. Ondertussen bleef Nicolas Pépé, met 80 miljoen euro de duurste aanwinst uit de clubhistorie, de hele wedstrijd bankzitter.

Dat was een duidelijk teken over de huidige status van Pépé. De laatste keer dat de vleugelspeler in competitieverband vanaf het begin mocht meedoen, was in oktober tegen (2-2).

Sinds dat moment speelde hij dertien minuten tegen en 45 tegen Southampton. Behalve tegen Norwich was de Ivoriaan ook tegen een ongebruikte reservespeler.

"Pépé is een hele goede voetballer", zei Ljungberg op de vraag waarom hij niet meedeed in Norwich. "Maar ik heb gekeken naar wat we op de training doen en ik oordeel op basis van wat ik elke dag zie."

De vorm van de flankspeler is echt een probleem voor Arsenal. Hij werd voor een vermogen naar het Emirates Stadium gehaald om de last voor Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette te verlichten, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.

In alle competities was Pépé dit seizoen goed voor drie treffers en vier assists. Zijn enige treffer in de Premier League ontstond uit een strafschop. Voor 80 miljoen had Arsenal toch wel iets meer verwacht.

Pépé is beter dan wat hij tot dit moment heeft laten zien. De 24-jarige speler heeft moeite om zich aan te passen aan het Engelse voetbal en het is duidelijk dat zijn zelfvertrouwen een flinke dreun heeft gekregen.

Maar het helpt ook niet als je hem iedere week op de bank laat zitten, dus Ljungberg moet zijn pupil zien op te beuren en meer resultaten uit hem halen.

In hebben we voor de zomer kunnen zien hoe dynamisch en productief Pépé kan zijn als hij zich op zijn gemak voelt. Arsenal heeft het hard nodig dat hij zijn prestaties voor ook in Londen kan laten zien.

Resultaten in uitduels verbeteren

De 0-1 zege bij , in de eerste speelronde van deze jaargang, is nog steeds de enige uitzege van Arsenal in 2019/20.

Vorig seizoen met Emery, en het jaar daarvoor onder leiding van Arsène Wenger, presteerde de ploeg rampzalig op vreemde bodem. Die lijn is sinds de zomer dus doorgezet.

Als Ljungberg enige hoop wil hebben om Arsenal erbovenop te helpen en de top vier te halen, dan moet hij buiten het Emirates Stadium veel meer punten gaan pakken.

Als je je wil kwalificeren voor de Champions League, kun je niet alleen vertrouwen op goede resultaten voor eigen publiek. Er moeten ook punten worden verzameld in uitduels.

Ljungberg zal zich daarvan bewust zijn en weten dat de ploeg ook buiten Noord-Londen succes kan boeken als hij de defensie kan aanscherpen.

De club verenigen

Arsenal is al een tijdje een club die uit verschillende kampen bestaat.

Van de laatste jaren van Wenger tot Emery's korte verblijf; verdeelde meningen zijn nooit ver van de oppervlakte geweest.

Gezien het verleden van Ljungberg zal hij altijd populair zijn bij de fans. Zijn belangrijkste doel is dus om iedereen in de kleedkamer weer samen te brengen.

De laatste maanden van Emery hebben wat betreft de sfeer binnen de club hun tol geëist. Meerdere spelers hadden geen vertrouwen meer in hem en de stemming op het trainingscomplex werd daardoor wat ongemakkelijk.

Ljungberg was daar als assistent van Emery bij aanwezig en na zijn benoeming als interim-manager gaf hij meteen toe dat hij die sfeer moet herstellen.

"Ik ben hier om zo goed mogelijk te helpen en een goede sfeer binnen de club te creëren", aldus de 42-jarige Zweed. "Dat is waar ik me nu op focus."

"Blije spelers spelen in mijn ogen het beste voetbal. Dat heb ik als speler wel geleerd. Er moet hard worden gewerkt, maar er is ook tijd om te genieten van wat we doen."

Laat Lacazette scoren in uitduels

Lacazette is een hele belangrijke speler voor Arsenal en niet voor niets werd hij vorig seizoen door de club uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Dat neemt echter niet weg dat de Fransman in uitwedstrijden qua doelpunten te weinig toevoegt. Dit seizoen was het elftal in de Premier League zeven keer trefzeker op vreemde bodem en zes van die goals kwamen op naam van Aubameyang.

Een speler met de kwaliteiten van Lacazette zou een deel van die last moeten dragen, maar de spits heeft al sinds zijn komst naar Engeland moeite om buiten Noord-Londen op het scorebord te komen.

In thuiswedstrijden vindt Lacazette consequent het doelnet, maar in andere stadions is het een heel ander verhaal. Van zijn 31 Premier League-goals maakte hij er maar zeven in uitduels. Nadat de 28-jarige spits in oktober vorig jaar twee keer scoorde bij was hij nog maar één keer doeltreffend in een uitwedstrijd, namelijk tegen in februari.

Dat is simpelweg niet goed genoeg voor een speler van zijn kaliber. Aan Ljungberg de taak om de topschutter uit Lyon ook buiten het Emirates Stadium aan het scoren te krijgen. Als dat niet lukt, zal hij voorin misschien andere opties moeten proberen.