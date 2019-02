Pellegrini haalt uit: "Klopp is gewend om met buitenspelgoals te winnen"

Het duel tussen West Ham United en Liverpool leverde maandagavond geen winnaar op. Na afloop was er veel te doen om enkele arbitrale beslissingen.

In het London Stadium werd het 1-1 en de treffer van de koploper was nogal discutabel, aangezien James Milner in de opbouw naar de goal van Sadio Mané duidelijk buitenspel stond. In de extra tijd had Divock Origi, die ook buitenspel stond, de winnende treffer kunnen maken.



Klopp was na afloop geagiteerd en had enkele discussies met Pellegrini en het team van scheidsrechter Kevin Friend. De manager van West Ham was enigszins verbaasd over de scheidsrechterlijke leiding. "Het maakt niet uit wat hij heeft gezegd", benadrukte de Chileen. "Klopp is het gewend om met buitenspelgoals te winnen." Hij verwees naar de fameuze Champions League-wedstrijd tussen Málaga en Borussia Dortmund. "Klopp won door een doelpunt dat nooit had mogen tellen. Iemand stond zeven meter buitenspel."



"Klopp zou niet moeten klagen." Voor West Ham kwam er een einde aan een reeks van drie opeenvolgende nederlagen, in alle competities. "Ik was blij met de prestatie omdat ik vind dat we een zeer goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar tegelijkertijd ben ik teleurgesteld omdat Liverpool gescoord heeft in een buitenspelsituatie. We misten drie, vier kansen, vooral in de eerste 35 minuten. Die hadden de wedstrijd kunnen beslissen. Uiteindelijk een gelijkspel in een duel dat we hadden kunnen winnen", besloot Pellegrini.



Klopp ontkende na afloop dat hij blij was met een punt. "Nee, dat denk ik niet. Ik weet dat iedereen zo kan denken omdat ons doelpunt duidelijk buitenspel was", beaamde de manager van Liverpool. "Dat kreeg ik niet mee tijdens de wedstrijd en in de rust werd mij dat ook niet verteld. Ik vroeg er ook niet naar. Na de wedstrijden hoorde ik het van onze analisten. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken dat we blij moeten zijn met een punt, maar zo denk ik in ieder geval niet."