Pelé: "Mbappé kan de nieuwe Pelé worden!"

Pelé is erg gecharmeerd van Kylian Mbappé, die net als de Braziliaan op jonge leeftijd al de wereldbeker omhoog mocht houden.

Pelé ziet daarom enkele gelijkenissen met de Fransman. "Hij won het WK toen hij negentien was, ik was zelf pas zeventien. Ik plaagde hem een beetje door te zeggen dat hij mij bijna evenaarde", zegt de Braziliaanse legende tegen France Football. "Ik denk dat hij de nieuwe Pelé kan worden! Veel mensen dachten dat ik dat zei om een grap te maken, maar het is geen grap."



Kylian Mbappé debuteerde in het profvoetbal bij AS Monaco, waar hij in december 2015 de jongste debutant in de clubhistorie werd. Hij was zestien jaar en 347 dagen oud toen hij zijn eerste wedstrijd speelde tegen Caen. De Parijzenaar groeide snel uit tot basisspeler en hij speelde een belangrijke rol toen Monaco in 2017 landskampioen werd.



Zijn opmars kende een vervolg met een debuut in de Franse nationale ploeg en een transfer naar Paris Saint-Germain. Op het WK van afgelopen zomer was Mbappé viermaal trefzeker, waaronder één keer in de finale tegen Kroatië. Hij mocht na afloop de award voor beste jonge speler van het toernooi in ontvangst nemen.



Ondertussen wordt Pelé door velen nog steeds gezien als de beste voetballer ooit. De inmiddels 78-jarige icoon veroverde met Brazilië de wereldtitel in 1958, 1962 en 1970 en hij is nog steeds de enige speler met drie eindzeges op zijn naam. Met 77 doelpunten in 92 interlands is Pelé bovendien topscorer aller tijden van de Seleção.