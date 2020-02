Pelé (79) verkeert in zorgelijke toestand: "Hij schaamt zich en is depressief"

Het gaat niet goed met de gezondheid van Pelé, zo heeft zijn zoon Edinho naar buiten gebracht via het Braziliaanse Globo Esporte.

Pelé, die in oktober tachtig jaar hoopt te worden, verkeert in een 'fragiele toestand' en kan niet meer zelfstandig lopen. Zijn slechte gezondheid valt de legendarische oud-voetballer zwaar, zo zegt Edinho.

Pelé kampt met heupproblemen, waardoor hij zich niet meer zonder hulpmiddelen kan voortbewegen. De Braziliaan treedt nauwelijks meer in de openbaarheid en als hij dat wel doet, zit hij doorgaans in een rolstoel.

Vorig jaar moest Pelé naar het ziekenhuis vanwege een urineweginfectie en in 2015 heeft hij een prostaatoperatie ondergaan.

Meer teams

"Hij is erg fragiel en teruggetrokken", zegt Edinho, die zelf als doelman het profvoetbal haalde. "Ik kan me zijn situatie voorstellen."

"Stel je voor, hij is de koning, hij was altijd een imposant figuur en nu kan hij niet goed meer lopen. Hij schaamt zich, hij wil niet meer naar buiten en gezien worden, wat inhoudt dat hij zijn huis bijna niet verlaat."

Lees beneden verder

De fysieke gesteldheid van Pelé heeft ook zijn weerslag op het mentale aspect. "Hij heeft een nieuwe heup, maar de revalidatie is niet goed verlopen, waardoor hij niet goed meer kan lopen."

"Zijn problemen qua mobiliteit hebben een soort depressie veroorzaakt", zegt Edinho. Pelé maakte gedurende zijn carrière liefst 1.281 doelpunten in 1.363 wedstrijden en heeft daarmee nog altijd een record in handen.

In juni is het vijftig jaar geleden dat Pelé zijn laatste WK-titel pakte, waarvan hij er in totaal drie heeft.