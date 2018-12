Pedro, Rodrygo en vijf revelaties van de Braziliaanse Serie A

De Brasil Global Tour neemt een kijkje naar de vijf beste nieuwkomers in het Braziliaanse voetbal dit jaar.

ANALYSE - Raisa Simplicio & Rupert Fryer

Een van de meest competitieve en zwaarbevochten voetbalcompetities ter wereld kwam eerder deze maand tegen einde toen Palmeiras werd gekroond tot kampioen in de Serie A.

En toen, opnieuw, tal van topspelers naar het buitenland vertrokken, kwam er een nieuwe generatie op. Gezien de tijd en ruimte om hun talenten te laten zijen, stapten tal van tieners op de voorgrond terwijl de opmerkelijke lopende band met talent van Brazilië opnieuw rolde.

Hieronder neemt Brasil Global Tour vijf revelaties van 2018 onder de loep.

PEDRO - FLUMINENSE

Bekroond met de titel van de beste nieuwkomer van het seizoen was Fluminense-spits Pedro een van de opvallende spelers van het seizoen voordat een blessure hem zijn internationale debuut in september kostte.

Ondanks de blessure, die hem een groot deel van het seizoen kostte, sloot Pedro de jaargang af met een indrukwekkend aantal van tien doelpunten, waardoor hij in verband gebracht wordt met een aantal van Europa's grootste clubs en de traditionele nummer negen wacht in maart mogelijk een nieuwe kans als de Seleção weer in actie komt.

LEO DUARTE - FLAMENGO

Het hoofdgedeelte van het veld waar de Braziliaanse bondscoach Tite op zoek is naar nieuw bloed is in de verdediging. En in de 22-jarige Leo Duarte heeft Flamengo misschien wel een toekomstige Seleção-ster in hun gelederen.

Allen Rever speelde meer competitiewedstrijden dan Leo Duarte in de Flamengo-verdediging en slechts dezelfde speler verbeterde zijn 84 succesvolle luchtduels.

AYRTON LUCAS - FLUMINENSE

Zonder twijfel een van de uitblinkende vleugelverdedigers van het seizoen, de 21-jarige Fluminense-ster Ayrton Lucas liet alle klassieke kenmerken zien van een Braziliaanse linksback. Slim en rustig in de verdediging, hij explodeerde keer op keer op de flank om zijn ploeg het soort breedte en aanvallende dreiging te bieden die zijn landgenoten al meer dan een halve eeuw tentoonstelden.



​Zijn mooie prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven en hij heeft al een transfer naar Europa veiliggesteld nadat hij een akkoord bereikte met Spartak Moskou in Rusland. Met Marcelo op weg naar de dertiger jaren, zou Ayrton Lucas niet te weg zijn van de Seleção​.

ARTHUR CABRAL - CEARÁ

Ceará-aanvaller Arthur Cabral was ook een van de opvallende rookies van 2018 en was enorm belangrijk in de reeks van zijn club om degradatie te ontlopen. De twintigjarige maakte zeven doelpunten en zijn fysieke kracht in de voorhoede was het hele seizoen van vitaal belang voor het spel van zijn team. Hij heeft nu ingestemd met een transfer naar landskampioen Palmeireas en hij ziet er zeker uit als iemand om in de gaten te houden in de komende jaren.

RODRYGO - SANTOS

Real Madrid zal moeten wachten. De zeventienjarige Santos-sensatie is misschien al akkoord gegaan met zijn overstap naar de Spaanse grootmacht, maar hij zal tot juni in Brazilië blijven. En dit jaar maakte hij een indrukwekkende opwachting in het seniorenvoetbal.



​De tiener maakte acht doelpunten voor een Santos-ploeg die eindigde op de tiende plek in de Braziliaanse Serie A, voltooide 67 dribbels, waarmee hij de op acht na beste speler werd, en creëerde in indrukwekkend aantal van 37 kansen zijn teamgenoten.