Pedro looft voormalig trainer: "Hij is compleet als een coach"

Josep Guardiola is in de ogen van Pedro "compleet als een coach", zegt de Spanjaard in aanloop van de wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea.

De vleugelaanvaller maakte in 2008 onder Guardiola zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona en gezamenlijk boekten ze grote successen in Catalonië. Zondag staan de speler en zijn leermeester tegenover elkaar als Chelsea een bezoek brengt aan Manchester City.

"Hij was de beste voor mij. Het zette me in het eerste team. Je kon meteen zien dat Pep een geweldige coach was. Ik won titels, we speelden fantastisch voetbal - en hij ging naar Bayern en nu naar City en won nog meer titels", vertelt Pedro in gesprek met the Daily Express.

"Hij is compleet als een coach. Hij was een speler, dus hij begrijpt spelers, maar hij is tactisch compleet en erg goed in motiveren."

Na zijn succes met Barcelona vertrok Pedro in 2015 naar Engeland.

Hij geeft toe dat hij een lastige start had op Stamford Bridge, waar de ploeg een slecht seizoen doormaakte onder José Mourinho in een poging de Premier League-titel te verdedigen.





"Dat eerste jaar was waarschijnljk de moeilijkste in mijn carrière", vervolgt de vleugelaanvaller.

"Ik had de verwachting om titels te winnen. Chelsea was de kampioen. Het was moeilijk in een kleedkamer met spelers die niet gelukkig waren. Maar ik heb veel geleerd."

"Onder Antonio Conte in het eerste seizoen speelde ik veel, hij was een ander persoon. Het was een goed seizoen en het was geweldig om de Premier League te winnen."

Pedro werkt nu onder een andere Italiaan in de persoon van Maurizio Sarri.

"Het karakter is weer anders", zegt de Spaans international. Maar zijn idee voor mij is het beste, want wanneer je de bal herovert, ben je dicht bij het doel."

Sarri werkt er nog steeds aan om zijn gedachtengoed over te brengen op de spelers van Chelsea. The Blues staan, in de jacht naar prijzen, in de finale van de Carabao Cup, waar Manchester City de tegenstander is.

"We leven nog steeds in vier competities. Het is goed om in de finale te staan. In de competitie kon het beter en tegen City wordt het lastig, maar de top vier is ons doel."