Pedro De la Vega: Argentijnse 'Zorro' op radar van Man City

De achttienjarige wordt in verband gebracht met een overstap naar het Etihad Stadium nu hij een sterke start heeft gemaakt als profvoetballer.

Nu het tijdperk van Lionel Messi langzaam richting het einde gaat, zoekt Argentinië naar een nieuwe voetbalheld om te eren.

Een potentiële kandidaat is Lanus-aanvaller Pedro De la Vega, die - net 18 jaar oud - al een bekende naam begint te worden in zijn vaderland.

Diverse Europese topclubs hebben hem al op de radar staan, waaronder , wat mogelijk nog in januari 12 miljoen euro op tafel wil leggen om hem naar het Etihad te halen.

De in Olavarria geboren De la Vega zette zijn eerste stappen als voetballer bij Ferrocarid Sud, voordat hij in 2012 naar de hoofdstad verhuisde.

Op elfjarige leeftijd werkte hij stages af bij en , maar beide topclubs boden hem geen plekje aan. Lanus was wel meteen overtuigd en lijfde hem in.

Bij de 'Granaat' ontwikkelde De la Vega zich spectaculair en in 2017 werd hij gekozen tot beste jeugdspeler door de Argentijnse voetbalbond.

De la Vega (bijnaam Zorro) heeft een goede relatie met aanvallers Jose Sand en Lautaro Acosta, met wie hij nu al samen speelt in de hoofdmacht.

Op zeventienjarige leeftijd mocht de jongeling debuteren in de ploeg van Luis Zubeldia, nadat hij eerder uitkwam op het zesde niveau met Jong Lanus.

Twee dagen na zijn debuut kreeg hij op 16 september 2018 zijn eerste basisplek tegen Racing Club en dat maakt hem een van de jongste debutanten van zijn club.

Het duel eindigde in een 1-0 nederlaag, maar De la Vega werd de ochtend daarna toegejuicht door zijn klasgenoten en dat leverde fraaie beelden op.

Lanus heeft een eigen school waarbij de jonge talenten een opleiding kunnen genieten, maar De la Vega koos bewust voor een andere route.

"In Lanus sturen ze je naar een school in de buurt, maar mijn vader was bang dat ik lui zou worden als ik met ploeggenoten in een klas zou zitten", vertelde de jongeling aan Clarin.

"Opleiding verreikt je en het is dan niet veeleisend. Mijn vader wilde dat ik goed zou leren, dus zocht hij een openbare school met goede leraren. Het is zes wijken van mijn huis vandaan."

De la Vega senior's beslissing bleek de juiste, want zijn zoon is uiterst nederig, al geniet hij wel van de aandacht van zijn ploeggenoten, terwijl zijn zus hem ook veel leerde over normen en waarden.

Slechts twee weken na die vrolijke video doken er weer beelden op van De la Vega, al werd hij nu om een veel minder leuke reden besproken in Argentijnse sportprogramma's.

Met zijn tweede basisplaats trad hij aan tegen River Plate, dat met 1-5 won en uiteindelijk kampioen zou worden. De la Vega werd na 72 minuten gewisseld en werd tegen zichzelf in bescherming genomen.

Hij vocht tevergeefs tegen de tranen toen de wedstrijd zo pijnlijk verliep voor hem en zijn team. Hij was simpelweg nog niet in staat om zo'n topclub af te stoppen en baalde daar meelijwekkend hard van.

#TNTSports | El llanto y la impotencia de De la Vega por el 1-5. Y los compañeros que se acercan a consolarlo en el que recién es su tercer partido en Primera.

#Lanús 🆚 #River pic.twitter.com/FVx3vzRjJf — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 29, 2018

Ondanks die tegenvaller bleef Zorro wel onderdeel uitmaken van Zubeldia's team. In zijn eerste seizoen kreeg hij nog driemaal de kans om in te vallen in seizoen 2018/19.

Dat hadden meer wedstrijden geweest als hij niet met Argentinië Onder-20 aan had moeten treden op het jeugd WK in mei.

De la Vega is in zijn tweede seizoen uitgegroeid tot vaste invaller en de vleugelaanvaller - die in februari zijn negentiende verjaardag viert - heeft zijn eerste goals te pakken.

Tegen Huracan maakte hij de winnende en ook tegen leverde een uithaal van de linksbuiten een punt op. We zeggen linksbuiten, maar in de jeugd was hij rechtsback en ook een tijd lang middenvelder.

Op al die posities kan hij uit de voeten, maar met zijn voetenwerk, messcherpe passing en rust voor de goal wordt hij nu al vergeleken met Angel Di Maria, al is de vleugelaanvaller van wat getruukter dan De la Vega.

Zowel als Genoa probeerden hem in de zomer van 2019 te kopen, terwijl City's interesse in januari beantwoord werd met een bod van , als we de Portugese media mogen geloven.

Voorlopig is De la Vega echter nog gewoon speler van Lanus, waar hij zo snel mogelijk een vaste basisspeler wil worden en dat is voor een van de meest getalenteerde voetballers van Argentinië ongetwijfeld slechts de eerste stap.