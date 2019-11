Pedri: Barcelona's 'nieuwe Iniesta' voor 2020

De zestienjarige had slechts drie wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld toen Barcelona hem al strikte voor een transfer van maximaal 15 miljoen.

Voor zestienjarige toptalenten is het leven vol grote momenten en Pedri heeft dat nu ook ondervonden.

Op 18 augustus 2019 speelde hij zijn eerste wedstrijd als prof en binnen vijftien dagen was hij na drie wedstrijden vijf miljoen waard.

besloot meteen in actie te komen voor hem en maakt minimaal vijf miljoen euro over om hem aan het einde van het seizoen over te nemen. En de som kan zelfs nog stijgen tot 15 miljoen euro.

Dankzij Ansu Fati's doorbraak op Camp Nou is het vertrouwen groeiende dat er weer een nieuwe generatie van toptalenten zoals in Pep Guardiola's tijdperk als trainer mogelijk is.

Pedri werd in november 2002 geboren in Tenerife en begon zijn voetbalopleiding bij CF Juventud Laguna, voor hij in 2018 werd opgepikt door Las Palmas.

Een jaar later mocht hij in de voorbereiding aansluiten bij de hoofdmacht, want hoofdtrainer Pepe Mel wilde graag zien of de 1.73 meter lange middenvelder al klaar was voor het grote werk.

"Ik heb me nooit druk gemaakt om leeftijden van spelers. Ik kijk naar iemands uitstraling en zijn optredens op het veld", aldus de coach in een exclusief interview met Goal.

"Toen mijn assistenten en ik vorig jaar bij Las Palmas waren gekomen, zagen we jeugdwedstrijden en voelden dat Pedri toekomstbepalend kon zijn als hij hetzelfde zou kunnen bij de profs als in de jeugd."

Pedri maakte in de voorbereiding indruk tegen Granada en , dus kreeg hij een basisplaats voor de eerste competitiewedstrijd van Las Palmas in de Segunda Division tegen .

Een week later mocht hij andermaal starten en hij betaalde het vertrouwen terug door een assist af te leveren voor Ruben Castro tegen Malaga.

Diverse clubs volgden hem op dat moment al en Barcelona kondigde op 2 september aan dat zijn tweejarig contract in Catalonië per juli 2020 in gaat.

wilde hem ook, maar twijfelde te lang, waardoor de landskampioen de deal kon sluiten die hen maximaal vijftien miljoen euro gaat kosten (indien bepaalde clausules in werking treden op Camp Nou).

"Barcelona heeft een goede investering gedaan", verzekert Mel, die Pedri dit seizoen tot nu toe elke wedstrijd opstelt als de jongeling inzetbaar is.

Het WK Onder-17 zorgde ervoor dat de 56-jarige coach zijn pupil vorige maand moest missen en sindsdien haalde de ploeg slechts één punt in vijf wedstrijden zonder Pedri.

Daarvoor won men vier wedstrijden op rij, dus het is duidelijk hoe zeer de ploeg nu al afhankelijk is van de zestienjarige linksbuiten, die echter ook andere sleutelspelers met blessures zag wegvallen.

In tien wedstrijden bij Las Palmas scoorde Pedri al drie keer, terwijl hij ook driemaal de aangever was. Hij speelt vooral als linksbuiten, maar Mel ziet ook een aanvallende middenvelder in hem.

Zo nu en dan staat hij op 'tien' en één ding is duidelijk: Pedri excelleert, waar hij ook staat op het veld.

"Hij heeft een hele goed gevoel voor ruimtes op het veld, weet wanneer hij naar binnen moet trekken of juist aan de zijlijn moet blijven om een overmacht te creëren", analyseert Mel.

"Hij weet altijd waar iedereen staat en hoe hij de dingen eenvoudiger kan maken voor zijn teamgenoten. Hij kan die splijtende pass geven en heeft weinig balbehandelingen nodig om 'los' te komen."

"Ondanks zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring ziet hij nu al alle opties en hij is in staat om keer op keer de beste mogelijkheid te kiezen op het veld."

"Voor Pedri maakt het niet uit op welke positie hij staat, al voelt hij zich nu nog comfortabeler op links - een beetje zoals Andrès Iniesta", meent Mel, terwijl hij doorgaat met zijn vergelijking.

"In feite is Pedri heel erg vergelijkbaar met Iniesta. Hij past perfect bij Barcelona. Daar kan hij nog meer groeien omdat hij anderen om zich heen heeft die hem beter maken."

"Hij wordt vanzelf nog beter als hij met betere spelers op het veld staat. Als Pedri uiteindelijk de helft van Iniesta's succes kan hebben, zal hij al voor altijd herinnerd worden bij de club."

Nu is hij misschien nog een verborgen diamant in de tweede divisie, maar het zal niet lang meer duren voordat iedereen hem kent in Spanje en de rest van de wereld.