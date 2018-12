Pechvogel Thomas Vermaelen moet opnieuw weken toekijken met blessure

Thomas Vermaelen is voorlopig niet inzetbaar bij Barcelona.

De koploper van LaLiga meldt maandagmiddag via de officiële kanalen namelijk dat de Belg tijdens de met 0-5 gewonnen wedstrijd tegen Levante een spierscheuring in zijn rechterkuit heeft opgelopen en de komende tijd aan de kant zal staan. De verwachting is dat Vermaelen vier weken nodig zal hebben om te herstellen.

Vermaelen kwam zondag 52 minuten in actie namens de Catalaanse club en moest zich daarna laten vervangen door Arthur. Voor de ex-speler van onder meer Ajax en Arsenal is het overigens niet de eerste keer dat hij dit seizoen een aantal weken moet toekijken vanwege blessureleed: de 71-voudig Belgisch international is namelijk pas net hersteld van een hamstringkwetsuur die hem een ruime maand aan de kant hield.



Vermaelen is sinds 2014 actief voor Barcelona en kwam, mede vanwege steeds terugkerende blessures, pas 47 keer in actie voor de Spaanse grootmacht. In het seizoen 2016/17 werd hij nog verhuurd aan AS Roma en ook in dat jaar slaagde hij er niet in om fit te blijven. De 33-jarige stopper, die dit seizoen tot nu toe zes keer in actie kwam, beschikt over een aflopend contract in het Camp Nou en lijkt na dit seizoen te vertrekken uit Barcelona.