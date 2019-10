Pechvogel Alexis Sánchez moet vrezen voor lange afwezigheid

Alexis Sánchez heeft mogelijk een betrekkelijk zware enkelblessure overgehouden aan de oefeninterland tussen Colombia en Chili (0-0).

De aanvaller van moest zich na 88 minuten laten vervangen. De exacte ernst van de blessure moet nog worden vastgesteld, maar er wordt gevreesd dat Sánchez dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen.

Internazionale huurt Sánchez momenteel van en was tot dusver goed voor een doelpunt en een assist in vier officiële wedstrijden. In dit aantal lijkt voorlopig geen verandering te komen, daar er rekening mee wordt gehouden dat de aanvaller pas in 2020 weer inzetbaar is bij i Nerazzurri . De precieze ernst van de blessure aan de linkerenkel zal in de komende dagen worden vastgesteld door de medische staf van Internazionale.



“De enkel van Alexis heeft een klap te verwerken gekregen. We speelden tegen een opponent met verschillende fysieke kwaliteiten”, zo laat de Chileense bondscoach Reinaldo Rueda weten in gesprek met Radio Cooperativa . Hij laat tegelijkertijd weten dat Sánchez in ieder geval niet van de partij is als Chili het dinsdag in een oefeninterland opneemt tegen Guinee. De dertigjarige aanvaller is na een teleurstellend dienstverband bij Manchester United verhuurd aan Internazionale.