'PEC Zwolle wil vervanger Ehizibue bij Feyenoord weghalen'

PEC Zwolle laat het niet bij de komst van John Stegeman als nieuwe trainer.

RTV Oost weet woensdag te melden dat er ook spelersgebied het nodige staat te gebeuren. Technisch manager Gerard Nijkamp praat met over een mogelijke transfer van Xavier Mous. De door opgeleide doelman heeft net zijn eerste seizoen in Leeuwarden achter de rug.

Mous, die in Friesland een verbintenis heeft tot medio 2020, staat naar verluidt ook in de belangstelling van . Trainer Dick Lukkien zoekt naar een opvolger van Kjell Scherpen, die zijn loopbaan vervolgt bij Ajax. De zoektocht van PEC naar een nieuwe sluitpost is noodzakelijk, want Mickey van der Hart tekende vorige week een contract bij Lech Poznán en Diederik Boer zette onlangs een punt achter zijn carrière.



Nijkamp kijkt samen met Stegeman ook naar versterkingen voor de defensie. Kingsley Ehizibue staat voor zijn laatste contractjaar in Zwolle, maar een tussentijdse transfer wordt steeds aannemelijker. De vleugelverdediger praat namelijk met 1. FC Köln over een overstap richting de naar de gepromoveerde club. Bart Nieuwkoop is zijn beoogde opvolger bij PEC. Nijkamp noemt de verdediger van , wiens contract nog een jaar doorloopt, een 'interessante optie' voor de Zwollenaren.