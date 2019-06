'PEC Zwolle verliest toptalent aan Europese of Nederlandse topclub'

Sepp van den Berg gaat PEC Zwolle deze zomer verlaten, zo weet de Stentor te melden.

De zeventienjarige verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer en ontbreekt daarom maandag op de training van de Zwollenaren. Van den Berg heeft nog een contract tot medio 2020 en wilde die verbintenis niet verlengen. wil een transfervrij vertrek voorkomen en kan nu nog een transfersom overhouden aan zijn vertrek.

Van den Berg maakt niet langer deel uit van de selectie van trainer John Stegeman, in afwachting van een transfer. Het regionale dagblad verwacht dat de jonge verdediger PEC Zwolle deze week nog zal verlaten. Van den Berg heeft naar verluidt de keuze tussen 'Europese en Nederlandse topclubs'.



Van den Berg, een product van de jeugdopleiding van PEC Zwolle, maakte vorig seizoen op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal, in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen . Totaal speelde international van Oranje Onder-19 22 duels in het eerste elftal van de Zwollenaren. Onder Jaap Stam kwam Van den Berg in het afgelopen halfjaar nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht.