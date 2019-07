'PEC Zwolle staakt onderhandelingen met Den Bosch na bod van 325.000 euro'

Sam Kersten lijkt een transfer van FC Den Bosch naar PEC Zwolle op zijn buik te kunnen schrijven.

De -club is geïnteresseerd in de 21-jarige mandekker en er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn, maar de Brabanders laten hem niet gaan. Volgens het Brabants Dagblad lijkt Kersten de dupe te worden van intern gesteggel bij Den Bosch.



wil Kersten graag aantrekken als vervanger van de aan verkochte Sepp van den Berg. De verdediger wil graag de overstap maken naar de Eredivisie, maar met een contract tot medio 2022 heeft een uitstekende onderhandelingspositie. Dinsdagavond kwam er een kink in de kabel en hebben beide clubs de onderhandelingen voorlopig afgebroken.



Het regionale dagblad schrijft dat beide clubs het eens zijn over een transfersom van 325.000 euro plus een doorverkooppercentage, maar is het Kakhi Jordania die de overstap voorlopig tegenhoudt. De aspirant-eigenaar van de club uit de vindt de aanbieding te laag en stelt dat andere clubs uit binnen- en buitenland veel meer voor Kersten over hebben. PEC Zwolle is het lange wachten beu en overweegt door te schakelen naar een andere verdediger.



Jordania probeert FC Den Bosch al een jaar lang in handen te krijgen. Hierin is hij officieel nog niet geslaagd, maar op de achtergrond treedt hij al wel geruime tijd op als extern financier. “Wat ik erover kan zeggen is dat Kakhi Jordania officieel geen partij is bij transfers. Dat kan ook niet”, reageert woordvoerster Ester Bal. “We zijn in gesprek geweest met Zwolle. Het klopt dat we dat op dit moment niet zijn.”