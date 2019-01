'PEC Zwolle slaat opnieuw toe en haalt FIFA Fair Play-winnaar'

PEC Zwolle gaat zich versterken met een oude bekende uit de Eredivisie: Lennart Thy. De oud-speler van VVV Venlo moet de club van doelpunten voorzien.

Voor de 26-jarige spits ligt een contract tot medio 2020 klaar en volgens de Stentor voegt hij zich zaterdag nog bij de selectie van trainer Jaap Stam in het Spaanse Mijas. Na Pelle Clement wordt Thy de tweede winterse versterking voor de huidige nummer zestien van de Eredivisie. De Duitse aanvaller wordt transfervrij opgepikt nadat zijn contract bij het Turkse Erzurumspor in december werd ontbonden.

Thy stond in de belangstelling van verschillende clubs uit de Eredivisie, maar kiest voor een contract voor anderhalf jaar in Zwolle. In de verbintenis is een optie voor nog een jaar opgenomen, zo schrijft het regionale dagblad. Thy speelde vorig seizoen nog voor VVV-Venlo en werd bij het grote publiek bekend doordat hij het duel met PSV aan zich voorbij liet gaan om het leven van een leukemiepatiënt te redden. Hij had aan het begin van zijn loopbaan DNA laten afnemen en vlak voor de wedstrijd tegen PSV werd bekend dat hij een match had. Hij besloot in maart stamcellen te doneren en was daarna wekenlang niet inzetbaar voor zijn werkgever. Zijn daad leverde hem de FIFA Fair Play-award op, die hij in september op een gala in ontvangst mocht nemen.



PEC Zwolle had zijn pijlen in eerste instantie gericht op Samuel Armenteros, maar ving bot. Met Thy heeft Stam alsnog zijn gewenste versterking binnen. De aanvaller moet in de punt van de aanval de concurrentie aangaan met Mike van Duinen. Ook FC Utrecht-spits Cyriel Dessers was een belangrijke kandidaat om de spitspositie van PEC in te vullen. De club is nog niet klaar op de transfermarkt. De komst van een extra verdediger is gewenst en Joost van Aken van Sheffield Wednesday is in beeld. Huurling Gianluca Scamacca zal op zijn beurt naar alle waarschijnlijkheid terugkeren naar Sassuolo.