PEC Zwolle rondt transfer van 'technische middenvelder' af

PEC Zwolle heeft zich verzekerd van de diensten van Pelle Clement.

De 22-jarige middenvelder komt over van Reading en tekent een contract voor tweeënhalf jaar. Bij Reading en Jong Ajax werkte Clement ook al met trainer Jaap Stam samen.

"Met Pelle halen we een technische middenvelder in huis met inzicht en loopvermogen. Een talentvolle speler, die ons meer mogelijkheden biedt waardoor de onderlinge concurrentie verder toeneemt", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp.



"Pelle reist donderdag vanuit Engeland naar Spanje en staat vrijdag vanaf het eerste trainingsmoment in Mijas met de groep op het veld." De in Amsterdam geboren Clement maakte in 2006 de overstap van de Koninklijke HFC naar Ajax en speelde vier wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.



De international van Jong Oranje had bij Reading nog een contract tot medio 2020, maar had er geen uitzicht op speeltijd meer. Clement kwam 29 keer in actie voor the Royals en daarin was hij goed voor twee assists. Overigens gaan de huurlingen Alessandro Tripaldelli en Gianluca Scamacca niet met PEC mee op trainingskamp, meldt Voetbal International . De kans is aanwezig dat het duo vertrekt.