PEC Zwolle rondt papierwerk af en heeft spits definitief binnen

PEC Zwolle heeft zich per direct versterkt met Lennart Thy. De Duitse spits heeft zich op trainingskamp in Spanje al bij de selectie gevoegd.

De 26-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract van anderhalf jaar, waardoor hij tot medio 2020 vastligt in Zwolle. Na Pelle Clement is Thy de tweede aanwinst van trainer Jaap Stam, die bij zijn presentatie aangaf het liefst in elke linie een aanwinst te mogen presenteren.

Het vastleggen van Thy komt niet uit de lucht vallen. Vorige week slot hij al aan bij de selectie van PEC Zwolle. Tegen FC Nürnberg en Bayer Leverkusen speelde de aanwinst zelfs al mee. Hij wordt transfervrij aangetrokken, nadat zijn contract bij het Turkse Erzurumspor in december vorig jaar werd ontbonden. Omdat hij nog niet werd vrijgegeven door de Turkse voetbalbond, liet de officiële berichtgeving van PEC Zwolle tot maandag op zich wachten.



"Met Lennart halen we een ervaren speler binnenboord. Hij heeft 345 wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam en kent dan ook het klappen van de zweep", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp op de komst van Thy. "Tevens maakte hij in onze gesprekken en eerste trainingsmomenten een ontzettend gretige indruk en verbreden we met zijn komst de mogelijkheden en concurrentie in de voorhoede."

PEC Zwolle gaat zich ook versterken met Yuta Nakayama. De verdediger komt over van Kashiwa Reysol, zo maakte de Japanse club reeds bekend. De Eredivisie-club moet de transfer nog bevestigen. De 21-jarige centrumverdediger moet tevens nog een medische keuring ondergaan.