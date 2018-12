PEC Zwolle presenteert Jaap Stam om 14.00 uur

Jaap Stam is de nieuwe trainer van PEC Zwolle, zo meldt RTV Oost vrijdagmorgen. Hij wordt de opvolger van de onlangs ontslagen John van 't Schip.

Voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp waren sinds afgelopen zaterdag in gesprek met Stam en diens management. De voorbije dagen voerden beide partijen meerdere gesprekken over onder meer de samenstelling van de spelersgroep, de invulling van de technische staf en de financiële kant van het verhaal. Stam was voor Nijkamp en Visser naar verluidt de enige kandidaat om de Zwollenaren het komende half jaar voor degradatie te behoeden.



Stam, 46 jaar, was clubloos na zijn ontslag bij Reading in maart. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij Jong Ajax. De voormalig Oranje-international was eerder in Zwolle werkzaam als assistent-trainer en was ook een korte tijd interim-trainer, samen met Claus Boekweg. Als assistent van Art Langeler werd hij kampioen in de eerste divisie met de Zwolse club, waar hij ook zijn eigen actieve loopbaan begon.



PEC is afgegleden naar de zestiende plaats in de Eredivisie. Na de blamage tegen AZ in de KNVB Beker vorige week werd Van ‘t Schip ontslagen. In het eveneens verloren duel met VVV-Venlo fungeerde assistent Gert Peter de Gunst afgelopen vrijdag als interim-coach. Naar verluidt wordt Stam vrijdagmiddag om 14.00 uur officieel gepresenteerd.