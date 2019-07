'PEC Zwolle pakt door en doet zaken met Ajax en AZ'

Iliass Bel Hassani wordt definitief speler van PEC Zwolle, zo weet de Stentor maandagmiddag te melden.

De middenvelder, die overkomt van , heeft de medische keuring doorstaan en gaat voor twee jaar tekenen. heeft ook al een akkoord bereikt met Dennis Johnsen, die naar verluidt voor een seizoen wordt gehuurd van .

Bel Hassani maakte volgens de regionale krant maandagochtend al kennis met zijn nieuwe teamgenoten. De middenvelder, die in Alkmaar overbodig was geworden, heeft in het Isala-ziekenhuis in Zwolle de medische testen met succes doorstaan, zo klinkt het. De 26-jarige Bel Hassani lag nog tot de zomer van 2021 vast bij AZ.



De middenvelder hoeft bij AZ niet te rekenen op speelminuten, waardoor hij zijn heil elders zoekt. Afgelopen halfjaar was Bel Hassani op huurbasis actief voor , waar hij veertien duels voor heeft gespeeld. Naast Bel Hassani gaat naar verluidt ook Johnsen, de 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax, voor PEC Zwolle voetballen.



De Blauwvingers hebben met zowel Ajax als de Noorse aanvaller een akkoord bereikt over een huurdeal. Naar verluidt wordt er een optie tot koop in de overeenkomst betrokken. De buitenspeler werd afgelopen seizoen uitgeleend aan sc , dat hem in 2017 nog aan Ajax had verkocht. Johnsen ligt nog tot medio 2021 vast in Amsterdam.