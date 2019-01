PEC Zwolle neemt afscheid van negen spelers: "Het is teleurstellend voor ze"

PEC Zwolle neemt per direct afscheid van negen spelers uit het beloftenteam. Dat meldt de club in gesprek met lokale media.

De ploeg van trainer Mark Looms kan via de kampioenspoule promotie naar de derde divisie afdwingen en daarom wil de club uit de Eredivisie een ‘kwaliteitsslag’ maken, zo bevestigt technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover de Stentor . De ploeg van Looms wordt aangevuld met spelers uit het eerste elftal.

Jorick Maats, Kevin Reimink, Joran Swart, Pascal Mulder, Levi van der Spek, Fabian Beukhof, Maxim van der Meer, Rutger Koopman en Shaquile Woudstra hoorden vrijdagochtend dat ze per direct op zoek mogen naar een nieuwe club. Rogier Benschop en Jaïro Schet kregen eerder al te horen dat ze weg mochten.



Nijkamp benadrukt tegen de krant dat de beloftenploeg niet zal worden opgeheven. "Wel hebben we de selectie doorgelicht en zijn we tot een groep spelers gekomen die in onze beleving de wedstrijden in de kampioensgroep kunnen spelen. Een kwaliteitsslag, zo kun je dit het beste noemen", aldus de technisch directeur.



"Het is nog geen 1 februari, dus deze jongens hebben nog de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe club", aldus Nijkamp. "Het is teleurstellend voor ze. We hadden er ook voor kunnen kiezen om deze spelers erbij te houden, maar dan zouden ze gefrustreerd kunnen raken omdat ze niet in actie komen."