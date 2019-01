PEC Zwolle maakt melding van komst 'versterking voor de lange termijn'

PEC Zwolle heeft de komst van Yuta Nakayama wereldkundig gemaakt.

Kashiwa Reysol bevestigde maandag al dat de verdediger naar De Blauwvingers zou vertrekken en na het doorlopen van de medische keuring heeft Nakayama zijn handtekening gezet onder een contract voor drieënhalf jaar.

"Zelf heb ik Yuta live in actie gezien nadat we hem al geruime tijd op de radar hadden staan", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp. "Daarin ontstond het beeld van een betrouwbare speler, die sterk aan de bal is en verdedigend zijn mannetje staat. We zien in hem dan ook een versterking voor de lange termijn. Het is nu zaak dat Yuta acclimatiseert en kennismaakt met de club, zodat hij zo optimaal mogelijk aan zijn avontuur op Nederlandse bodem kan beginnen."



De 21-jarige Nakayama maakte in mei 2015 in de Champions League-wedstrijd tegen Binh Duong zijn debuut in het eerste van Kashiwa. Hij werd in 2017 verkozen tot Talent van het Jaar in de J-League en heeft inmiddels 99 wedstrijden voor de uit de J1-League gedegradeerde club gespeeld. Daarin was de linkspoot goed voor zes doelpunten en twee assists.



Voor het PEC van trainer Jaap Stam is de Japanner de derde aanwinst, na Pelle Clement en Lennart Thy. Nakayama kan overigens ook op het middenveld uit de voeten. PEC hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.