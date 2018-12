PEC Zwolle en Van 't Schip per direct uit elkaar

John van 't Schip is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De club laat woensdag weten de samenwerking te hebben beëindigd.

"De aanhoudende teleurstellende sportieve prestaties in 2018 liggen aan deze beslissing ten grondslag", schrijft PEC Zwolle op de officiële clubwebsite. Woensdagavond verloor de ploeg kansloos met 5-0 van AZ in de TOTO KNVB Beker.



​Van 't Schip was anderhalf jaar eindverantwoordelijke bij de club uit Overijssel en in het eerste seizoen onder zijn leiding eindigde de Blauwvingers op de negende plaats in de Eredivisie. Dit seizoen bezet de ploeg na zestien competitiewedstrijden de vijftiende plek en boekte het pas vier zeges in competitieverband.



​Aankomende vrijdag, in de wedstrijd tegen VVV-Venlo, neemt assistent-trainer Gert Peter de Gunst de honneurs waar. "PEC Zwolle dankt John van ‘t Schip voor zijn werkzaamheden en energie die hij in de club heeft gestoken en wenst hem succes in het verdere verloop van zijn carrière."